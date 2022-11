Ce lapin adore se rendre à la plage en compagnie de son meilleur ami canin (vidéo)

C’est une histoire assez peu commune que racontait le Daily Post il y a quelques jours. Celle-ci concerne Gary et Wil, 2 espèces que tout oppose, mais qui partagent un amour profond pour le monde marin…

Un duo inséparable

Le premier est un lapin noir et blanc de 2 ans, tandis que le second est un chien (au même pelage, d’ailleurs). Leur passion commune ? Fouler le sable des plages d’Abersoch, au Pays de Galles, en compagnie de leur maîtresse, Emma Williams.

Dans une vidéo récemment publiée sur les réseaux sociaux, on peut voir Gary sautiller sur les rochers et jouer dans le sable, avant de rejoindre Wil sur la plage, qui joue avec un bâton.

Des instants de bonheur

« Gary vit sa meilleure vie. Il est si drôle, et si heureux de jouer avec son frère, confiait sa maîtresse. Je ne l’emmène à la plage que lorsque c’est calme, et nous allons à celle qui est près de chez nous et qui a des rochers pour qu'il puisse grimper et s'abriter s'il en ressent le besoin. »

Daily Post

Les 2 boules de poils passent aussi du bon temps à la maison. Quand la fête est finie, elles aiment se blottir l’une contre l’autre, comme on peut le remarquer à la fin de la vidéo.

Gary et Wil profitent d’un quotidien fabuleux, et quelque chose nous dit que tout cela n’est pas près de se terminer…