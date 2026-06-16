« C’est tellement mignon », amie avec des cochons d'Inde, cette perruche aime chanter en leur compagnie (vidéo)

Nos amis les animaux sont capables de nouer des liens uniques avec nous autres humains, mais pas que… On observe souvent des amitiés interespèces, qui ont le don de faire fondre notre cœur. Sur les réseaux sociaux, une femme a montré la jolie relation entre ses cochons d’Inde et sa calopsitte. Cette dernière se met à chanter, dès qu’elle passe du temps avec ses adorables petits compagnons.

Oro et Rolo sont des cochons d’Inde, dont les aventures quotidiennes sont diffusées sur les réseaux sociaux. Les petites boules de poils bénéficient de tout ce dont elles ont besoin, grâce à leur adoptante dévouée.

Mais cette dernière n’est pas la seule à les chouchouter et à apprécier leur douce compagnie. En effet, une perruche calopsitte vivant librement au sein du foyer a également nouer un lien précieux avec les 2 cobayes, comme le révèle le média Parade Pets.

« Comme si on leur chantait une berceuse »

L’oiseau est tellement sous le charme des 2 compères, qu’il siffle et chante dès qu’ils passent du temps ensemble. Dans une vidéo publiée sur TikTok, on peut voir cette jolie scène, qui a reçu près de 15 000 mentions « j’aime » depuis sa mise en ligne.

Heureuse d’être auprès de ses amis les cochons d’Inde, la calopsitte siffle joyeusement. « C’est tellement mignon », écrit une utilisatrice du réseau social. « Ma perruche calopsitte adore mon lapin, et elle le suit partout dès qu’elle le peut (ils ne sont jamais laissés sans surveillance) », confie une internaute. « Ah, comme si on leur chantait une berceuse », commente avec humour un dénommé Dary.

Bien que cette amitié soit adorable, l’adoptante de cette joyeuse bande a tenu à préciser qu’elle gardait toujours un œil sur eux. « Ne vous inquiétez pas, ils ne sont jamais laissés seuls sans surveillance », précise-t-elle en légende.

© @oreoandrolosworld / TikTok (capture d'écran)

Le conseil de Woopets : comment favoriser la cohabitation entre un oiseau des rongeurs ?

Faire cohabiter un oiseau avec des rongeurs comme les cochons d’Inde, les hamsters ou encore les gerbilles demande avant tout de la prudence et une bonne organisation de l’espace.

L’idéal est de placer leurs accessoires respectifs dans des zones distinctes, tout en leur permettant de s’habituer progressivement à la présence de l’autre espèce. Les premières rencontres doivent toujours être supervisées. Un oiseau peut être curieux et s’approcher un peu trop près, tandis qu’un rongeur effrayé peut réagir brusquement ou tenter de se défendre.

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Veillez également à respecter les besoins spécifiques de chacun. Certains rongeurs se reposent la journée et sont plus actifs en fin de journée, par exemple. Il est donc important d’éviter les sources de stress inutiles, comme les bruits excessifs ou les interactions forcées. L’hygiène est un autre point essentiel. Les enclos doivent être entretenus régulièrement afin de limiter les risques sanitaires et la transmission de certaines maladies.

Enfin, observez attentivement le comportement de vos animaux. Des signes de peur, d’agitation ou d’agressivité indiquent qu’il faut augmenter la distance entre eux. Une cohabitation réussie repose avant tout sur le respect du bien-être et du rythme de vie de chaque espèce.