2 Borders Collies et un cochon d'Inde identiques nouent une merveilleuse amitié

Un jeune cochon d’Inde et 2 chiens qui lui ressemblent sont devenus d’inséparables amis. Ils forment, avec 2 autres cobayes et leur maîtresse, une famille unie et heureuse, suivie et appréciée par de nombreux internautes sur les réseaux sociaux.

Margo est une adorable femelle cochon d’Inde de 5 mois qui vit dans le comté du Somerset, dans le Sud-ouest de l’Angleterre. Elle n’est pas le seul animal de sa propriétaire, Jeanna Wells ; la famille compte également 2 autres cobayes, appelés Mabel et Effy, ainsi qu’un duo de chiens.

Jenson & George / Instagram

Ces derniers sont des Border Collies répondant aux noms de George et Jenson. Le premier a 6 ans et le second est l’aîné, âgé de 9 ans. Avec ces sympathiques canidés, Margo entretient une relation très particulière.

Jenson & George / Instagram

Tout comme ses compères George et Jenson, Margo possède une robe blanc et noir, avec des marques qui ressemblent énormément aux leurs. Notamment celles qu’elle a autour des yeux. C’est aussi cette similarité qui a rendu le cochon d’Inde célèbre, explique leur propriétaire à Metro.

Un trio inséparable

Entre le rongeur et les Border Collies, l’entente est parfaite. Jeanna Wells raconte notamment que les chiens apprennent à Margo à prendre la pose à leurs côtés lorsqu’elle les prend en photo. « George adore la regarder et il pourrait la promener toute la journée », ajoute leur maîtresse. Il a aussi tendance à vouloir rassembler les cochons d’Inde de la famille, laissant ainsi s’exprimer ses instincts de chien de troupeau.

Jenson & George / Instagram

C’est le genre de scène attendrissante que l’on peut découvrir en photos en parcourant le compte Instagram consacré à cette magnifique petite famille. Plus de 11 000 abonnés y suivent les aventures de George, Jenson, Margo, Mabel et Effy.

Jenson & George / Instagram