Wanimo, site de conseils vétérinaires et animalerie en ligne, souffle sa 20e bougie

Pionner du e-commerce animalier en France et acteur majeur du conseil vétérinaire en ligne, Wanimo fête son 20e anniversaire. Pour l’occasion, le site revient sur son évolution, mais aussi sur celle de la place de l’animal dans la société.

L’aventure Wanimo avait commencé en octobre 2000. A l’époque, le débat sur le bien-être animal et la place de nos compagnons dans la société étaient bien différents de ce que nous voyons aujourd’hui.

En 20 ans, bien des choses ont changé dans le monde des chiens, chats et autres animaux de compagnie. Une évolution que Wanimo a accompagnée et suivie en s’adaptant aux exigences de l’époque, voire en les devançant.

Le site de conseils vétérinaires célèbre donc le 20e anniversaire de sa boutique en ligne, proposant des produits destinés au bien-être de l’animal et répondant aux profils variés et en constante évolution des propriétaires, qui recherchent en priorité la qualité pour leurs fidèles amis.

Ils considèrent ceux-ci comme des membres à part entière de leur famille, parfois même comme leurs enfants. Un sentiment qui n’a fait que se consolider durant le confinement imposé par la pandémie de Covid-19. Une période pendant laquelle le site de e-commerce a vu ses ventes doubler et les sollicitations de ses services de conseil vétérinaire monter en flèche.

En plus de proposer des produits soigneusement sélectionnés et des conseils prodigués par les vétérinaires de l’équipe, Wanimo encourage également l’adoption responsable à travers la plateforme SecondeChance.org, créée en 2007 et devenue une association à part entière. A l’occasion de son 20e anniversaire, Wanimo s’associe d’ailleurs à la Fondation Capellino d’Almo Nature et à son initiative AdoptMe ; ainsi, pour chaque animal adopté en refuge, Almo Nature offre à son adoptant un mois d’alimentation, mais aussi un mois de nourriture à un autre animal qui attend encore une famille.

Wanimo a aussi modernisé son site pour en accroître l’ergonomie, faciliter les recherches de produits et mettre en avant les avis clients et experts.

Enfin, pour marquer son 20e anniversaire, Wanimo lance un jeu consistant à deviner l’équipe se cachant derrière ses photos. 1000€ de bons d’achat Wanimo, 5 shootings photos avec son animal en partenariat avec Welenz.fr et de nombreux cadeaux sont à gagner.