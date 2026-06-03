Votre chien vous reconnaît-il sur un écran d’ordinateur ? Une étude scientifique répond

Pendant longtemps, les scientifiques ont pensé que l'odorat était le principal sens utilisé par nos compagnons à 4 pattes pour identifier les êtres vivants qui les entourent. Toutefois, une étude publiée en 2013 dans la revue « Animal Cognition » apporte un nouvel éclairage fascinant sur leurs capacités visuelles. Les chercheurs ont démontré que les chiens sont capables de reconnaître leur propre espèce à partir de simples images affichées sur un écran d'ordinateur. Une découverte qui suggère également qu'ils peuvent identifier les humains, y compris leurs proches, grâce à la vision.

L’objectif de l’étude « Visual discrimination of species in dogs (Canis familiaris)* » était de déterminer si les chiens sont capables de distinguer visuellement les membres de leur espèce de ceux appartenant à d'autres espèces animales, et ce malgré l'extraordinaire diversité morphologique qui caractérise les races canines.

Entre un Chihuahua et un Dogue Allemand, les différences de taille, de forme du crâne ou encore de longueur du museau sont considérables ! Les scientifiques voulaient donc savoir si les toutous possèdent une véritable représentation mentale de ce qu'est un chien, au-delà des apparences très variées que peut prendre leur espèce.

Pour le vérifier, plusieurs chiens ont été entraînés à observer des images affichées sur un écran d'ordinateur. Les chercheurs leur présentaient des photographies de visages et de corps appartenant à différentes catégories : chiens, humains et autres espèces animales. Grâce à un protocole de discrimination visuelle, les animaux devaient apprendre à différencier les images correspondant à une catégorie cible de celles appartenant à d'autres catégories.

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Les scientifiques ont pris soin de varier les images utilisées pour que les canidés ne mémorisent pas simplement quelques photographies particulières. Le but était vraiment d’observer leur capacité à généraliser et à reconnaître les caractéristiques communes à une espèce entière.

Une étude pour mieux comprendre le meilleur ami de l’Homme

Au cours des tests, les toutous ont montré qu'ils étaient capables de distinguer de manière fiable les chiens des humains et des autres espèces animales uniquement grâce aux informations visuelles contenues dans les images. Cette capacité persistait, malgré la grande diversité des races représentées.

Les auteurs de cette étude ont donc conclu que nos compagnons à 4 pattes semblent capables de former une catégorie mentale « chien », c’est-à-dire qu’ils ne reconnaissent pas uniquement des individus familiers ou des silhouettes précises. Ils identifient des caractéristiques visuelles communes leur permettant de comprendre qu'ils ont affaire à un congénère.

Cette découverte contribue à mieux comprendre la cognition canine. Elle montre que la vision joue probablement un rôle plus important qu'on ne le pensait dans les interactions sociales des chiens. Bien sûr, leur odorat demeure un outil d'identification exceptionnel, mais il n'est pas le seul sens mobilisé.

L’étude apporte également des indices intéressants concernant la relation entre les chiens et les humains. Si les toutous savent créer une catégorie visuelle pour leur propre espèce, il est probable qu'ils développent aussi des représentations mentales des humains qu'ils côtoient quotidiennement. Cela pourrait expliquer pourquoi certains chiens réagissent lorsqu'ils aperçoivent leur propriétaire lors d'un appel vidéo.

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Néanmoins, les scientifiques restent prudents. L'étude ne démontre pas directement qu'un chien reconnaît systématiquement son propriétaire sur un écran d'ordinateur. En revanche, elle confirme qu'il possède les capacités cognitives nécessaires pour distinguer visuellement les humains des autres espèces et pour traiter des informations visuelles complexes.

* « Visual discrimination of species in dogs (Canis familiaris) », Dominique Autier-Dérian, Bertrand L Deputte, Karine Chalvet-Monfray, Marjorie Coulon, Animal Cognition, février 2013.