Votre chien ressent-il de la jalousie quand vous en caressez un autre ?

Un chien peut-il être jaloux quand son maître caresse un autre animal ? Oui, si l’on en croit une étude récemment publiée. D’après celle-ci, il pourrait même éprouver ce sentiment rien qu’en imaginant la scène, sans être en présence du rival.

Nous avons souvent tendance à projeter nos sentiments sur ceux de nos chiens. La jalousie en fait partie, et cela intéresse les scientifiques car il s’agit d’un trait cognitif complexe et que l’on associe à un certain degré de conscience de soi.

Une équipe de chercheurs à l’université d’Auckland, en Nouvelle-Zélande, s’est penchée sur le sujet. Elle a surtout voulu savoir si un chien peut être jaloux s’il voit son propriétaire témoigner de l’affection à l’égard d’un autre, comme le rapportait Puerto Vallarta News ce dimanche. L’étude en question a été publiée dans la revue Psychological Science.

Pour ces recherches, 18 chiens et leurs maîtres respectifs ont été soumis à un test. Il s’agissait, pour chaque animal, d’accompagner son propriétaire dans une pièce où ce dernier caressait soit un cylindre recouvert d’un pelage, soit d’un faux chien.

Le canidé testé était tenu en laisse durant toute la durée de l’exercice, dont la seconde phase consistait à placer un écran entre lui et son humain. La séparation empêchait l’animal de voir son maître pendant qu’il caressait l’un des 2 objets.

Un chien peut être jaloux simplement en imaginant que son maître en caresse un autre

Les auteurs de l’étude ont constaté que les chiens tiraient fort sur leur laisse et manifestaient un comportement associé à de la jalousie, notamment des grognements et de l’agitation. Pour les chercheurs, cela signifie que même si les chiens ne peuvent voir leurs propriétaires caresser un rival, ils ont la capacité mentale d’imaginer la scène et de ressentir de la jalousie.

Ils ont également observé que cette attitude jalouse était moins présente quand le maître caressait le cylindre au lieu du faux chien. Ce qui pourrait démontrer que la jalousie chez les chiens ne s’exprimerait que face à une entité qu’ils considéreraient comme rivale.

Pour Amalia Bastos, qui a dirigé ces travaux, ceux-ci ont « confirmé ce dont de nombreux propriétaires canins sont convaincus : les chiens manifestent une forme de jalousie lorsque leur compagnon humain interagit avec un rival potentiel ».