Votre chien pleure bien lorsqu'il vous retrouve après une longue séparation, une étude le confirme

Les chiens pleurent-ils comme nous le faisons ? La question fait débat entre ceux qui dénoncent une forme d’anthropomorphisme et ceux qui considèrent que nos amis à 4 pattes éprouvent des émotions très proches des nôtres. Les conclusions d’une nouvelle étude font pencher la balance du côté de ces derniers. Elles ont été publiées le lundi 22 août dans la revue scientifique Current Biology, rapportait le Guardian.

D’après ces travaux, il semblerait en effet que les chiens produisent des larmes lorsqu’ils retrouvent leur propriétaire après en avoir été séparés pendant plusieurs heures. En outre, l’intensité de ces pleurs serait liée aux niveaux d’ocytocine, l’hormone de l’amour et du lien.

L’étude en question a été réalisée par une équipe de chercheurs japonais à l’Université Azabu, à Sagamihara. Co-auteur, le professeur Takefumi Kikusui explique que tout était parti de son propre vécu avec ses chiens, notamment une femelle Caniche ayant eu des petits 6 années plus tôt.

Il avait remarqué que les traits de visage de sa chienne devenaient plus tendres quand elle allaitait ses chiots et que ses yeux larmoyaient dans ces moments. « C’est de là que l'idée m’était venue que l'ocytocine pouvait augmenter la sécrétion de larmes », dit le scientifique.

Un phénomène qui se produit à intensité élevée qu’avec les maîtres des chiens

Lui et ses collègues ont commencé par mesurer le volume de larmes produit par 18 chiens dans leur environnement normal, chez eux et avec leur propriétaire. Ils l’ont ensuite comparé à celui secrété au cours des 5 premières minutes où ces canidés retrouvaient leur maître après une séparation de plus de 5 heures. Le professeur Kikusui et son équipe ont ainsi constaté un plus grand volume de larmes produit lors des retrouvailles que quand les quadrupèdes étaient seuls à la maison.

Une augmentation qui n’a pas été relevée chez 20 autres chiens ayant retrouvé des personnes familières, mais n’étant pas leurs maîtres. Le phénomène n’a donc bel et bien lieu qu’avec les propriétaires.

Une autre expérience menée dans le cadre de cette étude a consisté à demander à 74 personnes de dire, sur une échelle de 0 à 5, dans quelle mesure elles souhaitaient éviter ou, à l’inverse, prendre soin de chiens dont ils ont vu les photos avec et sans larmes aux yeux. Les chercheurs ont noté que les canidés larmoyants avaient 10 à 15% de participants en plus à vouloir s’occuper d’eux. Ce qui suggère, selon les scientifiques, que les yeux de chiens larmoyants déclenchent ce type d’émotion chez les humains.

Ils décrivent également la manière avec laquelle les échanges de regards entre les chiens et leurs propriétaires provoquent une libération d'ocytocine chez ces derniers.

Une attitude destinée à susciter un comportement protecteur et nourricier

« Par ce processus, leurs larmes pourraient susciter un comportement protecteur ou un comportement nourricier chez leurs maîtres », indique l’équipe.

Celle-ci ajoute qu’il s’agit là « du premier rapport démontrant que l'émotion positive stimule la sécrétion de larmes chez un animal non humain et que l'ocytocine joue un rôle dans la sécrétion de larmes »

Enfin, le professeur Kikusui et ses collègues précisent que les chiens sont les seuls animaux à avoir développé un niveau aussi élevé de communication avec les humains en utilisant le regard et le contact visuel.