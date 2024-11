Volée par un livreur, une chienne retrouve sa famille angoissée après une enquête éprouvante

Pour de nombreuses familles, les animaux de compagnie font partie intégrante du foyer. Comme elles, les Kiefert ont toujours offert une grande place dans leurs cœurs et dans leur maison à leur chien. Alors, quand ce dernier a disparu, ils ont désespérément tenté de retrouver sa trace.

Charlie Keffert et ses proches ont tout mis en place pour retrouver leur Bouledogue Américain de 11 mois, Bebop, volée devant leur propre maison par un livreur. Leur histoire a été massivement relayée par les médias, dont KTVZ, ce qui a permis d’accélérer les recherches.

Le mois de novembre a mal commencé pour les Keffert, originaires de West Allis dans le Wisconsin (États-Unis). Bebop se trouvait sur le porche de la maison tandis que ses propriétaires vaquaient à leurs occupations. Au même moment, un livreur s’est présenté devant le logement, puis s’est emparé du chien lorsqu’il a quitté les lieux.

© Charlie Keffert

« C'est comme notre enfant »

Les maîtres de Bebop ont constaté sa disparition et ont contacté les forces de l’ordre. L’affaire a rapidement pris de l’ampleur, car la tristesse de la famille a ému de nombreuses personnes. Charlie s’est notamment confié au cours d’une interview : « Ce n'est pas un chien, c'est un membre de la famille », partageait-il.

Le canidé était également très important pour la fille de ce dernier, Genevieve, qui le considérait comme un animal de soutien émotionnel : « Elle me manque beaucoup et elle m'a aidée toute ma vie depuis que nous l'avons », déclarait la fillette de 7 ans. Selon le père de famille, Bebop avait quelque chose qui la rendait « spéciale » et unique aux yeux de tous. Vivre sans elle était un calvaire.

A lire aussi : Une toiletteuse remue ciel et terre pour trouver une nouvelle famille à un Caniche sénior dont le propriétaire a été hospitalisé

Une enquête fructueuse

Plusieurs jours sont passés sans nouvelles du toutou, jusqu’à ce que l’impensable se produise. Bebop a été restituée à ses proches ! L’animal est rentré chez lui sain et sauf, pour le plus grand bonheur de sa famille. Laquelle a décidé de ne pas porter plainte et de plutôt consacrer son énergie au retour de sa boule de poils bien-aimée.