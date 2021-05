Voici les 10 races de chiens les mieux adaptées au télétravail de leurs maîtres, d’après une nouvelle étude

Crise sanitaire oblige, nombreux sont ceux qui ont dû passer au télétravail, ce qui a eu un impact sur le quotidien de leurs animaux de compagnie. Quelles sont, justement, les races de chiens qui posent moins de problèmes vis-à-vis du travail à domicile ? Un site de conseil britannique dévoile son top 10.

Si certains le faisaient déjà bien avant la pandémie de Covid-19, la plupart des salariés ont dû se mettre au travail à distance lorsque le confinement a été décrété pour endiguer la progression du virus.

Les chiens dont les maîtres sont passés au télétravail ont évidemment vu d’un très bon œil le fait de passer davantage de temps à leurs côtés. Toutefois, force est de reconnaître qu’il n’est pas toujours simple pour les propriétaires de se concentrer pleinement sur leur tâche en présence de leurs amis à 4 pattes.

Ces derniers ne comprennent pas forcément pourquoi leurs maîtres les « ignorent » par moments et peuvent parfois faire des « crises » (aboiements fréquents, destruction d’objets, irruptions lors de réunions vidéo, accidents de propreté…). D’autres posent moins de problèmes sur ce plan, notamment parce qu’ils sont plus indépendants ou plus discrets.

Une nouvelle étude révèle, justement, les races de chiens les plus compatibles avec le télétravail de leurs propriétaires, comme le rapportait Small Business Trends ce dimanche 30 mai. Des recherches menées par Small Business Prices, une plateforme britannique de conseil aux petites entreprises.

Les auteurs de l’étude ont analysé les caractéristiques de 30 des races canines les plus populaires, avant d’établir un top 10.

Ils ont pris en compte des critères tels que la capacité d’adaptation à la vie en appartement et à la solitude, l’obéissance et l’apprentissage, la tendance à aboyer, le niveau d’énergie ou encore le besoin d’exercice.

Une surprise à la 2e place

C’est le Shih Tzu qui, d’après ce classement, est le chien le plus indiqué lorsqu’on doit travailler depuis chez soi. Le fait qu’il s’accommode parfaitement de la vie en appartement, son indépendance, sa capacité d’apprentissage, ainsi que ses besoins modérés en activité physique plaident en sa faveur.

Il est talonné par le Dobermann, ce qui constitue tout de même une petite surprise. On s’attend, en effet, que ce classement soit totalement ominé par des canidés de petite taille, mais le grand Pinscher à la robe noir et feu (ou marron et feu) occupe bien la place de dauphin. Malgré son imposante stature, il sait se faire discret et aboie peu. C’est l’un de ses points forts en tant que chien « télétravail-friendly ». Il ne risque donc pas de gêner la concentration de son propriétaire, ni de perturber ses vidéoconférences.

Classé 3e, le Bichon Havanais fait valoir son indépendance et son obéissance pour compléter le podium.

Voici le classement complet des races de chiens les mieux adaptées au travail à distance de leurs maîtres :

1. Shih Tzu

2. Doberman

3. Bichon Havanais

4. Bouledogue Français

5. Bulldog Anglais

6. Cavalier King Charles Spaniel

7. Cocker Anglais

8. Boston Terrier

9. Caniche

10. Schnauzer nain