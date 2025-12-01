Virbac révolutionne la gestion du stress animal en dévoilant une nouvelle génération de produits apaisants pour chien et chat

Le stress touche nos animaux autant que nous et affecte réellement leur bien-être . Un déménagement ? Des moments de solitude ? Une visite chez le vétérinaire ? Autant de situations du quotidien qui peuvent perturber nos compagnons à 4 pattes. Pour les aider à vivre ces moments plus sereinement, Virbac dévoile 2 nouvelles gammes innovantes de produits apaisants.

Expert de la santé animale depuis plus de 50 ans, le laboratoire français Virbac conçoit et fabrique des solutions reconnues dans le monde entier pour prévenir et traiter les principales pathologies de nos animaux de compagnie. Aujourd’hui, la marque présente ses nouvelles gammes apaisantes : ZENIFEL® (pour les chats) et ZENIDOG® (pour les chiens), des solutions innovantes et naturelles pour améliorer le bien-être et la qualité de vie des boules de poils souffrant de stress.

Réduire le stress des chats et des chiens : un enjeu majeur

Le stress est de plus en plus présent chez nos petits compagnons à fourrure et peut vite perturber la vie de toute la famille. Griffades, marquages urinaires, aboiements ou difficulté à rester seuls… ces comportements traduisent souvent un mal-être qui touche autant l’animal que son propriétaire.

Pour aider les chats et les chiens à retrouver leur sérénité au quotidien, Virbac a mis au point les gammes ZENIFEL® et ZENIDOG®, des produits apaisants sous forme de diffuseur en gel ou de collier (pour les chiens) qui utilisent le pouvoir naturel des phéromones et qui agissent en douceur.

La gamme ZENIFEL® aide les chats à mieux vivre les petites perturbations quotidiennes (nouveaux bruits, nouveau meuble, odeur inhabituelle…) ou les situations plus stressantes (voyage, déménagement, visite chez le vétérinaire…). Son diffuseur en gel, enrichi en herbe à chat, renforce son effet apaisant pour permettre aux minous de se sentir plus sereins dans leur environnement.

Même chose pour les chiens : les produits ZENIDOG® aident les toutous à mieux gérer les situations stressantes (orages, feux d’artifice, apprentissage de la solitude…) et favorisent des comportements plus calmes.

Des solutions efficaces, innovantes et durables

Avec les gammes ZENIFEL® pour chats et ZENIDOG® pour chiens, Virbac propose des solutions simples et efficaces pour aider nos compagnons à 4 pattes à rester sereins au quotidien.

Le cœur de ces innovations réside dans le diffuseur en gel pour chat ou pour chien, qui fonctionne sans électricité. Comme le promet Virbac : « Finie la dépendance aux prises murales ! ». Avec son design discret et élégant qui s’intègre parfaitement à tous les intérieurs, vous pouvez le placer n’importe où dans la maison pour offrir une diffusion optimale là où votre boule de poils en a le plus besoin.

Sûres pour la famille, ces gammes sont également conçues pour durer. Le diffuseur ZENIFEL® assure ainsi une diffusion continue pendant 2 mois, tandis que le collier ZENIDOG® garantit 3 mois d’efficacité, bien plus que la plupart des solutions existantes. Cette durabilité vous permet de profiter du quotidien en toute sérénité, en sachant votre compagnon à 4 pattes apaisé, que ce soit pour un dîner entre amis, un week-end ou une simple absence.

Enfin, ajoutons qu’en plus d’être efficaces, ces produits sont respectueux de l’environnement et pensés de manière à réduire leur impact environnemental (emballages recyclables, encre végétale, fonctionnement sans électricité…).

Alliant efficacité, innovation et éco-responsabilité, ces nouvelles gammes innovantes de produits apaisants sont promises à un bel avenir. À peine lancé, le gel diffuseur ZENIFEL® vient ainsi d’être récompensé par une trentaine de professionnels du domaine de la santé animale en recevant le prix de l’innovation éco-responsable de l’année par l’association Promojardin-Promanimal !

Vous souhaitez en savoir plus sur ZENIFEL® et ZENIDOG® ? Pour cela, rendez-vous sur le site de Virbac.