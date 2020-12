Vidéo - Une chienne interpelle et escorte les pompiers pour qu'ils viennent en aide à son chiot pris au piège la tête coincée dans une cage

© Jinan Urban Channel / Douyin

Quand elle a vu les pompiers arriver, une chienne s’est empressée de les guider vers l’endroit où se trouvait son chiot. Ce dernier avait la tête coincée entre les barreaux d’une cage et avait désespérément besoin d’aide. Sa mère a fait ce qu’il fallait pour qu’il soit sauvé.

Une mère est prête à tout pour aider sa progéniture lorsque celle-ci est en danger. C’est précisément ce qu’a fait une chienne dont le chiot était en mauvaise posture.

L’incident avait eu lieu en mai dernier à Jinan, dans la province du Shandong (Est de la Chine), mais la vidéo n’est apparue que récemment. Elle a été postée le 30 novembre sur les réseaux sociaux, notamment la plateforme chinoise Weibo.

Se rendant compte que son chiot s’était coincé la tête entre les barreaux d’une cage, son propriétaire avait appelé les pompiers pour qu’ils lui portent secours. La mère du petit chien n’avait pas l’intention de rester les pattes croisées en attendant l’arrivée des soldats du feu.

Elle est allée à leur rencontre dès qu’ils se sont approchés, puis a commencé à courir devant eux pour les guider vers l’emplacement de son petit en détresse, comme le rapporte le Daily Mail. Dans la vidéo, on peut voir clairement la chienne inciter les pompiers à la suivre et se retourner vers eux à plusieurs reprises pour s’en assurer.

Les secouristes ont donc rejoint le chiot et ont d’abord tenté d’écarter les barreaux, sans succès. Ils ont ensuite décidé de découper le grillage en recourant à un coupe-boulon. Cette fois-ci, leur stratégie a été couronnée de succès. Ils ont réussi à libérer la tête du chiot, au plus grand soulagement de son maître, mais aussi et surtout de sa brave maman.

A lire aussi : Un chien de sauvetage disparu depuis 3 semaines fait sa réapparition sur le lieu de travail de son propriétaire !

Voici la séquence en question :