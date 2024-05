Victimes d’un acte jugé indéfendable par un refuge, une maman Carlin et sa portée de 8 chiots espèrent l’aide d’anges gardiens bienveillants

Tracy Frank est la propriétaire de la Society for Animal Rescue and Adoption (SARA), un sanctuaire pour animaux en détresse basé à Seguin près de San Antonio au Texas (États-Unis).

Dernièrement, elle a été contactée par quelqu’un via Instagram pour effectuer un sauvetage près d’une station-service de San Antonio. Cette personne avait en effet repéré une chienne abandonnée et ses 8 petits dans une zone boisée qui semble être un « dépotoir pour les chiens » comme l’a qualifié Tracy Frank auprès de Newsweek.

Des chiens affamés et infestés de parasites

La sauveteuse est immédiatement venue à la rescousse des boules de poils abandonnées par leur propriétaire. Sur place, elle a trouvé une femelle Carlin et ses 8 chiots de 6 semaines dans un piteux état.

« Ils étaient en sous-poids et avaient beaucoup de puces et de parasites », a déclaré Nancy. « Mais une fois qu’ils ont été traités et vermifugés, ils ont commencé à prendre du poids et ils ont tous un bon appétit. »

Aujourd’hui, les 9 toutous sont en sécurité et ont révélé leur caractère amical et enjoué. Ils ont tous reçu un nouveau nom inspiré de l’univers Disney : Raiponce, Cendrillon, Fauna, Gaston, Amelia, Belle, Ellie Mae et Aurora pour les petits, et Miss Bianca pour la maman.

© SARA / Facebook

« Un énorme problème d’errance »

Comme ailleurs aux États-Unis, « San Antonio a un énorme problème d’errance » selon Tracy Frank. Elle ajoute tristement que ce type d’abandon est un phénomène « extrêmement courant ».

« Tant de gens sont irresponsables et indifférents lorsqu’il s’agit de leurs animaux de compagnie », a-t-elle déclaré. « Abandonner un chien sans défense à lui-même est indéfendable et cruel », ajoute-t-elle.

© SARA / Facebook

Les propriétaires qui abandonnent leurs animaux de compagnie avancent souvent un certain nombre de raisons à Tracy : déménagement, divorce, départ en maison de retraite… « Une fois, quelqu’un a abandonné sa tortue de compagnie qu’il avait depuis 22 ans parce qu’il voulait faire de la randonnée sur le sentier des Appalaches ! », se souvient-elle.

© SARA / Facebook

En créant son sanctuaire, Tracy Frank s’est donné pour mission d’aider chaque animal de compagnie qui a besoin de son aide à trouver un foyer heureux. Dans le cas de ces adorables chiots Carlin et de leur mère, on ne doute pas qu’elle réussisse avec brio !