Victime de sévices, ce chiot à l'oreille arrachée n'a rien perdu de sa joie de vivre !

© Vet Ranch

En danger de mort à cause d’une oreille coupée, le service de contrôle des animaux croyait Margogh condamnée. La chienne allait être euthanasiée, mais une organisation vétérinaire lui a sauvé la vie.

Le service de contrôle des animaux avait recueilli une chienne en détresse. Cette dernière n’avait plus qu’une seule oreille et semblait vouée à la mort. Sans avoir de certitudes quant à ce qui a engendré son état, le service lui accordait peu de temps avant qu’elle ne soit euthanasiée. Mais une organisation vétérinaire bénévole, le Vet Ranch, s'est occupée de son cas. L’organisation avait pour mission de traiter les animaux abandonnés.

La plaie était encore ouverte et infectée. De ce fait, la chienne devait souffrir énormément. Mais la brave bête n’en montrait rien. Elle était seulement reconnaissante de se trouver en sécurité.

Le Dr. Carrie a surveillé de très près le conduit auditif de Margogh. Si jamais ce conduit s’obstruait, la chienne devrait subir une lourde opération.

Mais heureusement pour elle, elle n’a pas eu ce problème et a pu se rétablir.

Margogh a enfin pu avoir l’occasion d’exprimer sa joie de vivre. Elle a été adoptée et est aujourd’hui très bien entourée. C’est une chienne très joueuse et affectueuse et ses nouveaux maîtres prennent soin de leur amie miraculée.

Les souffrances que Margogh avait connues sont inimaginables et l’origine de sa tragédie est une réalité que le Dr Carrie craint de ne jamais connaître, déclare-t-elle au Dodo. Mais grâce au Vet Ranch, l’animal a pu être sauvé.