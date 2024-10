Victime d’un accident alors qu’elle se rendait au refuge pour adopter un chien aveugle, une femme bénéficie d'un soutien massif pour enfin être réunie avec lui (vidéo)

Cela faisait un an que Basil attendait un foyer aimant dans son refuge de Los Angeles (États-Unis). Malheureusement, le jour où sa nouvelle maîtresse devait venir le chercher, personne n’est venu. Et pour cause ! Sur le chemin, la pauvre femme a été victime d’un grave accident de voiture. Dès lors, toute une communauté s’est mobilisée afin que la petite boule de poils soit enfin réunie avec sa maîtresse.

À Let's Rescue Dogs, une association de Los Angeles (États-Unis), les chiens destinés à être euthanasiés dans les refuges à taux de mortalité élevé obtiennent une seconde chance dans la vie et trouvent des foyers aimants pour toujours. C’est le cas de Basil, un gentil petit croisé Poméranien aveugle qui a attendu un an qu’une famille lui ouvre les portes de sa maison.

Un étrange « silence radio »

Comme le rapporte Newsweek, dès qu’elle a vu Basil, Kelli est immédiatement tombée amoureuse de lui. Après avoir échangé pendant plusieurs jours avec le refuge, cette habitante de Sacramento s’est empressée de louer une voiture pour parcourir les 650 km qui la séparait de Los Angeles et de Basil.

Pourtant, le jour où elle devait récupérer le petit chien, elle n’est jamais arrivée, ce que le refuge a trouvé très étrange. « Nous nous sommes réveillés le lendemain matin avec les messages les plus déchirants de ses amis et de sa famille. Kelli et son amie ont été renversés par un conducteur ivre », a expliqué Let's Rescue Dogs sur Instagram.

Conduite en urgence à l’hôpital, Kelli avait des blessures si graves à la tête qu’elle a dû être plongée dans un coma artificiel pendant 7 jours. Aujourd'hui réveillée, elle doit « réapprendre à faire beaucoup de choses que nous tenons tous pour acquises », mais une chose n’a pas changé : « c'est l'amour qu'elle a pour Basil ». Kelli était en effet toujours déterminée à adopter le petit chien aveugle. De son côté, le refuge était également « déterminé à faire en sorte que cela se produise ».

Un bel élan de solidarité

Le personnel de Let's Rescue Dogs a alors demandé à tous ceux qui pourraient voyager de Los Angeles à Sacramento de les contacter, afin que Basil puisse « enfin être avec » sa nouvelle maman.

Cette demande a eu un énorme écho et les amoureux des animaux ont assuré Basil et sa maîtresse de leur soutien. Il y a eu également de nombreuses offres d'aide. « Les mots ne peuvent pas exprimer à quel point nous sommes reconnaissants que des centaines des plus belles personnes aient trouvé notre dernier message sur Basil. », a écrit le refuge sur Instagram en guise de remerciement pour cette belle mobilisation.

Il a également demandé un dernier effort à sa communauté : une aide financière pour payer l’essence du voyage jusqu’à Sacramento. Dès que les fonds seront réunis, il ne fait aucun doute que Kelli pourra enfin serrer Basil contre elle. Un heureux dénouement que tout le monde attend avec impatience !