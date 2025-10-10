Vetalia, le service d'urgences vétérinaires à domicile en Île-de-France disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7

Vous vivez à Paris ou aux alentours avec votre compagnon (chat, chien ou NAC) ? En cas d'urgence vétérinaire, vous pouvez contacter Vetalia, un service disponible 24 h/24 et 7 j/7 pour une intervention directement à domicile, partout en Île-de-France. Présentation.

Franciliens, Franciliennes, retenez bien ce numéro de téléphone : 01 59 30 12 11 (appel gratuit). Il vous permet de bénéficier d’un service vétérinaire d'urgence rapide et performant à domicile, disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 (même les jours fériés).

Créée par les Drs vétérinaires Christophe Le Dref et Samuel Bernard en avril 2008, Vetalia réunit une équipe de vétérinaires diplômés et inscrits à l'Ordre, capables d’intervenir dans les plus brefs délais et de prodiguer des soins aux animaux en toute circonstance. L’une de leurs plus grandes préoccupations ? Le bien-être de nos petits compagnons.

Les régulateurs d'urgences vétérinaires sont formés et mettent tout en œuvre pour une prise en charge des animaux de compagnie en situation d'urgence dans les meilleures conditions. Chaque vétérinaire suit une charte d’engagement pour garantir une écoute attentive, des délais courts d’intervention, la transparence des tarifs, etc.

Sur Google, de nombreux propriétaires d'animaux soulignent la rapidité d'intervention, la qualité de la communication et la bienveillance à l'égard des patients à fourrure. Le service d'urgence vétérinaires Vetalia obtient la belle note de 4,7/5 sur Google.

Comment fonctionne Vetalia ?

En cas d’urgence vétérinaire, composez le numéro de Vetalia pour entrer en relation avec un vétérinaire de garde. Lors de votre appel, le régulateur d'urgences vétérinaires évalue la gravité de la situation, vous écoute avec attention et vous apporte des conseils adaptés. Si l'état de votre animal le nécessite, une intervention à domicile est organisée dans l'heure, grâce aux coordonnées transmises.

Avec son matériel médical, chirurgical et d’analyses, il peut gérer les principales situations d’urgence à domicile. À l’issue de la consultation, l’expert vous remet une facture, ainsi qu’un compte rendu détaillé – qui sera envoyé à votre vétérinaire traitant, afin d’assurer la continuité des soins. Si besoin, l’intervenant vous orientera vers une structure adaptée à la suite de la prise en charge.

© Vetalia

Quelles sont les zones d’interventions de Vetalia ?

Pour l’heure, les vétérinaires de Vetalia se déplacent à votre domicile en Île-de-France, principalement :

Paris 75.

Seine-et-Marne 77.

Yvelines 78.

Essonne 91.

Hauts-de-Seine 92.

Seine-Saint-Denis 93.

Val-de-Marne 94.

Val-d’Oise 95.

Oise 60.

Et les tarifs dans tout ça ? L’appel et les conseils du régulateur d'urgences vétérinaires sont gratuits. Si une intervention est déclanchée avec votre accord, la consultation et le déplacement sont facturés. Le tarif dépend notamment de la zone d'intervention, de l’horaire (jour, nuit, jour férié), de l’espèce concernée et du type de soins réalisés. L'ensemble des tarifs détaillés est disponible sur le site vetalia.com.

Quand contacter un vétérinaire d’urgence ?

Une urgence médicale peut constituer une véritable source de stress pour les propriétaires, en particulier lorsque la clinique vétérinaire habituelle affiche porte close. Grâce à Vetalia vous n’avez plus de souci à vous faire, si votre chat, votre chien ou votre NAC (nouveaux animaux de compagnie) nécessite une prise en charge « illico presto » pour :

Des difficultés respiratoires.

Une suffocation.

Des saignements abondants.

Une plaie profonde.

Une intoxication.

Un traumatisme à la suite d’un accident.

Des convulsions.

Une perte de conscience.

Des douleurs abdominales intenses.

Une mise-bas compliquée.

Si vous avez le moindre doute, appelez Vetalia : un régulateur d'urgences évaluera la situation, vous conseillera et fera intervenir un vétérinaire rapidement si nécessaire.

Plus d’infos sur vetalia.com.