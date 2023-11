Une vente aux enchères caritative pour soutenir les jeunes diabétiques et leurs chiens d'assistance

Afin de soutenir la cause des chiens d’assistance pour jeunes diabétiques, l’association ACADIA organise une vente aux enchères sportive et caritative. Artistes et athlètes célèbres seront au rendez-vous avec des dizaines de lots exceptionnels.

En France, 3,5 millions de personnes sont traitées pour un diabète (Santé publique France, 2020). Parmi elles, de nombreux jeunes sont atteints de diabète de type 1. Pour leur faciliter la vie et améliorer leur bien-être, ainsi que celui de leurs familles, des chiens d’assistance sont spécifiquement formés. La mission de ces canidés consiste à avertir leurs maîtres diabétiques des variations glycémiques survenant chez eux. Les former a évidemment un coût, et toutes les initiatives sont les bienvenues pour soutenir ce processus.

L’une d’elles est la vente aux enchères sportive et caritative organisée par l’association ACADIA (chiens d’assistance pour jeunes diabétiques). L’évènement se tiendra le 14 novembre 2023 à Boulogne-Billancourt à l’occasion de la Journée mondiale du Diabète.

Ce rendez-vous, qui en sera à sa 2e édition, promet d’être convivial et exceptionnel, alliant sport, philanthropie et art. Il sera organisé à l’initiative de Sylvain Plagiau, dont le fils Romain est diabétique de type 1 et bénéficie de l’assistance de la chienne Naya. La vente aux enchères est soutenue par la ville de Boulogne-Billancourt, du Rotary club de Porte Orléans Vallée de l’Orges, et la Table Ronde Boulogne-Billancourt.

Des lots prestigieux proposés par des célébrités du monde du sport

ACADIA y proposera des lots prestigieux aux enchères, notamment une sculpture gorille, œuvre de l’artiste plasticien Eddy Maniez, ainsi que des objets apportés par des sportifs de renom : le rugbyman Antoine Dupont, le basketteur Tony Parker, le pilote de F1 Max Verstappen, les coureurs cyclistes Laurent Jalabert et Romain Mayet, le nageur Alain Bernard, la footballeuse Eugénie Le Sommer ou encore la karatéka Alizée Agier.

A lire aussi : Un chien trouve une manière touchante d'exprimer son admiration pour son ami félin (vidéo)

La vente aux enchères aura donc lieu le 14 novembre 2023 à l’Espace Landowski, Boulogne Billancourt ou en ligne sur Maison de Vente Enchères Million, à partir de 20h30. Un cocktail apéritif sera organisé juste avant, à 19h.

Plateforme de réservation obligatoire : Helloasso.