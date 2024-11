Un groupe d'hommes fait tout son possible pour sauver la vie d'un cheval piégé dans un trou rempli d'eau froide (vidéo)

L’Idaho Horseshoeing School propose des formations pour devenir maréchal-ferrant. Il y a quelques années, un cheval nommé Big Joe a été donné à l’école et pris en charge par Riley Mickelson, maréchal-ferrant professionnel et membre du personnel qui l’a formé à la conduite de troupeaux. Par la suite, l’animal a élu domicile chez son papa, Don Mickelson, qui a vu en lui « un cheval incroyablement adapté pour le travail au ranch ».

Il y a quelques semaines, l’Idaho Horseshoeing School a publié une vidéo de 14 minutes sur sa page Facebook – relayée par Local News 8 –, dans laquelle nous pouvons regarder l’opération de sauvetage dédiée à Big Joe. Depuis sa mise en ligne, la séquence a été vue plus de 6 millions de fois sur ce réseau social, et a suscité 46 000 réactions.

Une opération stressante

Alors qu’il effectuait un contrôle dans un pâturage avec Don, Big Joe a glissé et est tombé dans un trou rempli d’eau. À la suite de l’accident, seule sa tête dépassait du lit boueux.

« Il s’est formé à cause d’une conduite d’eau qui fuyait, explique l’Idaho Horseshoeing School sur Facebook, le trou était juste assez grand pour que Big Joe enfonce tout son corps dedans. »

A lire aussi : De retour au refuge après 8 ans de vie de famille, ce chien retrouve le sourire grâce à une personne du passé (vidéo)

Avec l’aide d’une équipe de secours, Don a fait tout son possible pour sauver son fidèle compagnon. Une corde et une pelleteuse ont notamment été utilisées pour le libérer. Ce matin-là, la température ne dépassait pas 2 °C. Dans un commentaire, les sauveteurs révèlent que les jambes de Big Joe étaient coincées à cause du tuyau d’irrigation, et qu’ils ont laissé sa bride afin de garder sa tête hors de l’eau froide.

Bien que l’intervention ait été stressante, le cheval s’en est heureusement sorti indemne. Par la suite, son propriétaire l’a chouchouté et aidé à se rétablir. Ouf !