Une ville a désigné un Golden Retriever comme maire qui est parvenu à redynamiser son territoire

Avec son air fier et son regard confiant, Maximus Mighty-Dog Mueller III, surnommé Max, a l’étoffe d’un dirigeant, et pour cause. Le chien est le maire officiel de la ville, ou plutôt de la “census-designated place” d’Idyllwild–Pine Cove, en Californie (États-Unis). Le Golden Retriever succède à ses 2 congénères précédemment élus au même titre. Une véritable tactique de la part des politiciens locaux.

Max faisait partie des 14 chiens présentés lors des élections et a remporté sa place de maire avec 21 132 votes des citoyens, précisait l’Express. Depuis, il est le référent du territoire, accompagné de ses propriétaires, mais aussi adjoints, Phyllis Mueller et Glen Warren.

Il fait de nombreuses apparitions publiques

Si Max n’est pas doué pour la paperasse, il est en revanche très à l’aise en public et use de son charisme pour attirer les habitants du coin. En effet, le chien participe à tous les événements locaux et de nombreuses personnes se déplacent pour venir le rencontrer. Il intervient également dans divers établissements tels que des écoles, des hôpitaux ou des maisons de retraite pour aller à la rencontre du peuple.

Des touristes curieux font un arrêt à Idyllwild–Pine Cove pour découvrir ce drôle de maire. Lequel est fier d’aborder son écharpe officielle, du moins son harnais.

Une stratégie payante

Si Max est à la tête de la ville, ce n’est pas à cause d’un coup de folie des électeurs, mais bien parce que sa présence est significative. Sa propriétaire Phyllis Mueller a déclaré qu’un maire ordinaire qui proposerait un meeting aux citoyens ne parviendrait pas à réunir du monde. En revanche, beaucoup se déplaceraient pour saluer Max : « Si je publie que le maire Max sera au centre-ville à 14 heures, des centaines de personnes viendront parce que c'est intéressant et inhabituel de voir un chien en tant que maire », témoignait-elle.

Ainsi, depuis que des chiens sont élus, la participation aux événements locaux a explosé. Le tourisme est aussi en plein essor à Idyllwild–Pine Cove, qui se trouve dans les montagnes et propose un cadre idéal pour se détendre.