Une vétérinaire se prend d'affection pour un chien sauvé de la négligence et décide de lui offrir bien plus que des soins

Le calvaire a pris fin pour 46 chiens qui étaient négligés à l’extrême dans une maison de Pawtucket dans le Rhode Island (Etats-Unis). L’un d’eux a même trouvé une nouvelle famille, celle de la vétérinaire qui l’a soigné, rapportait WJAR.

D’après l’association SPCA du Rhode Island, ces chiens qui étaient détenus par un couple de sexagénaires étaient dans un tel état qu’il a fallu les anesthésier pour les examiner, déterminer leur race et les raser.

Bon nombre d’entre eux sont des Shih Tzu. Tous avaient le poil particulièrement sale et emmêlé, d’où la nécessité de les tondre.

Leur situation avait été signalée à la police locale par un témoignage anonyme. Les forces de l’ordre a alors fait appel à la Rhode Island SPCA dont l’appel à l’aide a été entendu par de nombreux bénévoles.

En entrant dans la propriété, les intervenants étaient choqués par l’insalubrité des lieux, notamment le garage qui était envahi par les déjections.

La vétérinaire Meredith Leoni fait partie des professionnels à avoir rapidement réagi en prenant connaissance du sauvetage. Elle a mobilisé tout le personnel de sa clinique Diamond Hill pour prendre en charge près de la moitié des chiens secourus. Une tâche longue et difficile, car « chaque chien était couvert d’urine et d’excréments, raconte la praticienne. Ils avaient le poil emmêlé, des milliers de puces, plusieurs d'entre eux souffraient d’infections oculaires et de problèmes non traités. »

« J’ai tendance à prendre le animaux les plus mal lotis »

Le travail du Dr Leoni et de son équipe permettra à ces animaux d’aspirer à un avenir meilleur. L’un d’eux y a déjà droit, puisque la vétérinaire l’a adopté.

Appelé Tato, il était particulièrement mal en point, dans un état que sa nouvelle propriétaire qualifie d’« horrible ». Meredith Leoni avait le sentiment en le voyant qu’il n’aurait pas supporté la vie au refuge, d’où sa décision de procéder à son adoption.

Diamond Hill Animal Clinic / Facebook

Ce n’est d’ailleurs pas la première fois qu’elle ouvre la porte de son foyer à un chien en détresse. « J’ai tendance à prendre les animaux les plus mal lotis », dit-elle à ce sujet.

Les propriétaires maltraitants ont été arrêtés par la police. Ils devront comparaître au tribunal début mai.