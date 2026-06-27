Une vaste opération contre le commerce de viande de chat au Vietnam sauve 400 chats, dont des dizaines retrouvent leurs maîtres

Le 16 juin 2026, une opération de sauvetage a été menée à Hô Chi Minh-Ville (Vietnam) par la police, afin de secourir 400 chats retenus dans des conditions déplorables et destinés au commerce de viande. Si l’opération a permis de libérer des centaines de chats, certains sont décédés en raison des mauvaises conditions de vie. Des dizaines ont retrouvé leurs propriétaires, les autres ont été pris en charge dans un centre d’accueil géré par la police judiciaire de Hô Chi Minh-Ville. Dans le cadre de l’enquête, 9 personnes ont déjà été interpellées.

Cette opération a fait suite à une enquête concernant une série de vols d’animaux, selon BBC News. Il s’agit de l’une des plus importantes opérations de démantèlement du commerce de viande chat qui a eu lieu au Vietnam, comme l’indiquait le média People .

Plus de 400 chats sauvés

Plus de 400 chats détenus dans des cages métalliques empilées ont été libérés lors de cette opération. Plusieurs chattes gestantes et des chatons nés après la saisie se trouvaient parmi eux, selon la Humane World for Animals.

Phuong Pham / Humane World for Animals Viet Nam

« C’était un spectacle assez bouleversant de voir autant de chats saisis lors d’un seul transport dans le cadre du commerce illicite de viande de chat au Vietnam », a déclaré Phuong Tham, directrice nationale de Humane World for Animals Vietnam. Des centaines de chats ont survécu après la saisie, mais certains sont décédés, en raison des conditions dans lesquelles ils avaient vécu.

« Beaucoup de chats semblaient maigres et affaiblis, et il était évident qu’ils avaient subi une épreuve physique et mentale dont ils ont désormais, heureusement, la chance de se remettre. Il y avait plusieurs chattes gestantes ainsi que de tout petits chatons nés pendant la nuit alors qu’ils étaient sous la garde de la police », précisait Phuong Tham

Une quarantaine de chats ont déjà retrouvé leurs propriétaires

260 chats ont été placés sous le contrôle de la police judiciaire de Hô Chi Minh-Ville, dans un établissement temporaire, tandis qu’environ quarante ont pu retrouver leurs propriétaires qui avaient signalé leur disparition.

9 personnes arrêtées

D’après un reportage de BBC News citant l’AFP, 9 personnes ont été arrêtées dans le cadre de l’enquête. Elles faisaient apparemment partie d’un groupe spécialisé dans le vol et la collecte de chats.

« La triste réalité de ce commerce, c’est que chaque mois, des milliers de chats sont volés, victimes de trafic et abattus pour leur viande à travers tout le pays, et que la plupart finissent dans un abattoir ou un restaurant pour y être tués et consommés », déclarait Phuong Tham. « Heureusement, ces survivants ont échappé à ce sort, mais cette importante saisie et l’intervention rapide de la police constituent une avancée bienvenue dans la lutte contre ce commerce, qui en a cruellement besoin. »

Une opération, donc, qui attire l’attention sur l’ampleur du commerce de chat au Vietnam et la modification des mentalités concernant le bien-être animal.

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Phuong Pham / Humane World for Animals Viet Nam

« Un rappel qui donne à réfléchir de l’ampleur considérable du commerce de viande de chat au Vietnam. »

Ce que soulignait également le Dr Karanvir Kukreja, responsable de la campagne « Ending Dog and Cat Meat » (Mettre fin à la consommation de viande de chien et de chat) chez Humane World for Animals. « La saisie de centaines de chats par la police de Hô Chi Minh-Ville est à la fois un rappel qui donne à réfléchir de l’ampleur considérable du commerce de viande de chat au Vietnam, ainsi qu’une démonstration très claire de l’évolution des mentalités au sein du pays face à ce commerce cruel et dangereux, et du fait que le vol d’animaux de compagnie est désormais reconnu comme un problème majeur. »

À ce jour, les efforts se poursuivent pour rendre les chats volés à leurs maîtres, pendant que les autres, placés sous la protection de la police dans le cadre de la procédure judiciaire, sont pris en charge par les associations de protection animale.

« Nous espérons qu’il sera bientôt possible de les transférer vers un centre spécialement aménagé pour assurer leur prise en charge à long terme, et nous remercions la police et le gouvernement vietnamien pour les mesures prises jusqu’à présent. »

Phuong Pham / Humane World for Animals Viet Nam

L’info Woopets : qu’en est-il de la consommation de viande de chat au Vietnam ?