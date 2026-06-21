Filmés par des caméras, 2 individus abandonnent 13 chats devant une clinique vétérinaire qui les secourt en urgence

13 chats, dont 9 chatons, ont été abandonnés devant une clinique vétérinaire par des individus filmés par des caméras de surveillance. Pris en charge dans l’urgence par l’équipe sur place, les félins devraient bientôt rejoindre un refuge, tandis qu’un appel à témoins a été lancé pour retrouver les responsables.

Au sein des associations et parmi les professionnels du monde animal, notamment les vétérinaires, l'arrivée de l'été est toujours redoutée. La saison s'accompagne de naissances massives, en particulier chez les chats errants, et d'un pic d'abandons. L'équipe de Companions Plus Vaccine Clinic, une clinique vétérinaire dédiée à la vaccination et à la stérilisation, est bien placée pour le savoir.

Les membres du personnel de cet établissement situé à Greenbrier, en Arkansas (Etats-Unis), ont récemment eu droit à une triste surprise en arrivant sur leur lieu de travail, rapportait KARK . Le matin du 15 juin 2026, ils ont, en effet, découvert 13 chats dans 2 cages déposées sur la terrasse.

« Ce matin, je suis arrivée comme d'habitude, pour tout préparer. J'ai jeté un coup d'œil sur la terrasse et j'ai remarqué 2 grandes cages pleines de chats. J'ai couru prévenir ma collègue. On a dû se dépêcher de trouver où mettre les chats », raconte Iyanna Villanueva, superviseure à la clinique.

Elle et le reste de l'équipe ont dû regarder les enregistrements des caméras de surveillance pour comprendre ce qui s'était passé. Quelques heures plus tôt, un homme accompagné d'une autre personne était arrivé en voiture et en avait fait descendre les félins en question pour les abandonner sur place, avant de repartir.

« Nous avons simplement dû les remettre là et appeler le responsable de notre clinique. Que sommes-nous censés faire ? Où sont-ils censés aller ? », a déclaré Maury Draper, employée de la clinique.



Companions Spay and Neuter Clinic / Facebook

« Nous n’avons tout simplement pas le temps de nous en occuper »

L'établissement n'est pas équipé pour héberger durablement les 9 chatons et 4 adultes découverts, mais Iyanna Villanueva, Maury Draper et leurs collègues n'ont pas lésiné sur les efforts pour les réconforter et répondre à leurs besoins urgents : soins, nourriture, etc.

« Une bénévole va venir les laver, mais nous n’avons tout simplement pas le temps de nous en occuper », confie Maury Draper.

Il est prévu que le refuge du comté de Faulkner (Faulkner County Animal Shelter) les prenne en charge et propose à l'adoption.

Entretemps, un appel à témoins a été lancé, la clinique Companions Plus et le refuge du comté demandant à toute personne reconnaissant l'auteur de l'abandon ou son véhicule de les contacter.

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