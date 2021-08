Une toiletteuse ouvre son salon en pleine nuit pour s'occuper d'un chien errant dans un état déplorable

Quand Kari Falla ne s'occupe pas des chiens de ses clients, elle prête main-forte aux animaux abandonnés. Une nuit, elle a réalisé un acte remarquable pour l'un d'entre eux.

Certaines personnes sont prêtes à tout par amour pour les animaux. Kari Falla, qui gère un salon de toilettage pour chiens dans le comté de Seminole (Floride, États-Unis), est venue à la rescousse de Lucky.

© BGE Grooming

Le pauvre canidé errant a traîné une masse informe de poils emmêlés. Son état catastrophique a indiqué à lui seul que son passé a certainement été des plus tristes.

Il a été découvert dans la rue par un Bon Samaritain. Ce dernier a posté un message sur Facebook pour obtenir de l'aide. Personne n'a su comment Lucky s'était retrouvé dans une telle situation... Quoi qu'il en soit, il devait être sauvé.

© BGE Grooming

Le toilettage a duré 3 heures

Lorsque Kari Falla a vu le post sur Internet, elle a immédiatement décidé de tendre la main à ce pauvre animal. « J'ai contacté celui qui a trouvé le chien et je lui ai dit de me retrouver dans mon salon à minuit où je le toiletterai gratuitement », a-t-elle déclaré au Dodo.

La toiletteuse a été choquée par l'état lamentable du quadrupède. En plus d'avoir une fourrure emmêlée, il dégageait une mauvaise odeur, avait des difficultés à marcher et était infesté de puces. Mais Kari Falla n'a absolument pas baissé les bras. Bien au contraire, elle était déterminée à lui offrir un second souffle.

© BGE Grooming

Après 3 heures de travail et un bain revigorant, la bonne âme a libéré Lucky de son fardeau, lequel a supporté le long et ardu processus sans se plaindre. « Il était tellement reconnaissant et heureux que nous l'ayons soigné », a expliqué la professionnelle. « C'était comme s'il savait que nous l'aidions. »

Le chien n'a pas seulement laissé son manteau lourd et sale derrière lui , il a également tiré un trait sur son passé. Grâce à la jeune femme, il a bénéficié d'une véritable cure de jouvence.

© BGE Grooming

Un nouveau look pour une nouvelle vie

Kari Falla ne s'est pas arrêtée là. Elle a emmené son protégé chez un vétérinaire. Le praticien a indiqué que Lucky souffrait à la fois de surdité et de cécité. Aucune puce électronique n'a été détectée.

© BGE Grooming

Après cette transformation incroyable, le chien a été placé en famille d'accueil où il a entamé un nouveau chapitre de sa vie. Grâce au dévouement et à la gentillesse de Kari Falla, il se porte bien et commence enfin à s'épanouir pleinement.

© BGE Grooming