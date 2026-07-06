Une simple photo envoyée par un passant déclenche le sauvetage de 7 chiots abandonnés dans un panier à linge et de leur mère

Au cours du mois de juin, l’association américaine Feeding Peris Strays a sauvé une portée de chiots abandonnée dans un panier à linge sur le trottoir, ainsi que la maman se trouvant à proximité. Grâce à cette intervention, toutes les petites boules de poils sont désormais en sécurité et savent qu’un avenir meilleur les attend dans des familles aimantes.

Récemment, Alexis Aguilar – cofondatrice responsable des sauvetages chez Feeding Peris Stray – a reçu un message concernant une famille de chiens en détresse. Comme le rapporte The Dodo, une photo montrait des chiots blottis les uns contre les autres dans un panier à linge laissé sur le trottoir.

Aussitôt, la bénévole est montée dans sa voiture et a effectué un trajet de 40 minutes pour les trouver. « J’ai prié tout le long du trajet », confie Alexis, qui savait que des coyotes rôdaient dans cette région.

© Feeding Perris Strays

7 chiots au total

À son arrivée, la sauveteuse a immédiatement repéré la portée. « C'était triste de les voir dans un panier, déclare-t-elle à nos confrères d’outre-Atlantique, imaginez s'ils avaient pu marcher, ils seraient sortis de ce panier et… seraient allés dans la rue. »

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La mère des chiots (âgés d’environ 2 à 3 semaines), nerveuse en présence d’humains, se tenait non loin du panier à linge contenant ses petits. Après s’être assise à ses côtés pour gagner sa confiance. « Dès mon arrivée, [la mère] est venue vers moi et m'a tendu le museau pour que je la caresse, alors j’ai commencé, raconte Alexis, elle me laissait la gratter et se comportait si bien. »

Une fois les toutous à l’aise, elle s’est mise à les transférer dans son véhicule. « Il y avait 7 chiots, souligne Alexis, si mignons, si petits aussi. »

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© Feeding Perris Strays

Placés en famille d’accueil

À la suite du sauvetage, la bénévole a emmené toute la petite famille chez le vétérinaire. Heureusement, le professionnel n’a détecté aucun problème de santé majeur. Mais il était que les canidés avaient lutté pour survivre seuls pendant un certain temps.

« On voit bien que [la mère] a été négligée pendant un moment, indique Alexis, son pelage est complètement emmêlé. » Aujourd’hui, la chienne et ses chiots sont chouchoutés par une famille d’accueil. Tout le monde se porte bien et sera proposé à l’adoption dans plusieurs semaines.

Grâce à ce sauvetage, la maman et ses petits ont survécu à une épreuve terrible. Ils sont maintenant entre de bonnes mains, et n’auront plus jamais peur d’être abandonnés.

© Feeding Perris Strays