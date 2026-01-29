Intrigués par 2 individus déposant une cage sur le trottoir, ils découvrent une chienne frigorifiée et terrifiée devant un refuge

En pleine nuit, une chienne a été laissée seule face au froid devant un refuge, dans des circonstances qui ont profondément choqué les équipes sur place. Recueillie après plusieurs heures d’angoisse, elle est aujourd’hui en sécurité, même si les traces de ce traumatisme restent visibles.

Le mercredi 14 janvier à 3h30 du matin, une scène à la fois déchirante et révoltante a été filmée par la caméra de surveillance extérieure du refuge de la Humane Society of Westchester, à New Rochelle dans l’Etat de New York (Etats-Unis).

2 hommes sont descendus d’une voiture blanche. Ils portaient une cage qu’ils ont déposée devant la porte principale de la structure d’accueil, puis ont quitté les lieux. A l’intérieur de ladite cage se trouvait une chienne transie de froid et terrifiée, rapportait ABC7 Eyewitness News .



Ce n’est que quelques heures plus tard que la croisée Pitbull encagée et abandonnée a été découverte par un commerçant voisin. Celui-ci a aussitôt informé la police de la situation. Les forces de l’ordre ont, à leur tour, contacté l’équipe de la Humane Society of Westchester, qui était encore fermée à ce moment-là.

La chienne a évidemment été prise en charge dès l’arrivée des bénévoles. A l’abri du froid et en sécurité, elle s’est nettement détendue après son sauvetage, mais restait quelque peu timide. Elle était en bonne santé, hormis de légères égratignures sur le nez, sans doute occasionnées par ses tentatives désespérées de se libérer de la cage.



Lui laisser le temps de surmonter son traumatisme

“Il n'est jamais acceptable de laisser un chien devant un refuge, a déclaré Tiffany Rivera, de la Humane Society of Westchester. Il suffit d'appeler et de suivre la procédure. Il est important pour nous d'avoir des informations sur le chien afin de pouvoir bien nous en occuper et lui trouver un nouveau foyer.”

“Elle est un peu traumatisée, alors nous allons lui laisser le temps de s'acclimater et, avec un peu de chance, nous pourrons lui trouver une famille une fois que nous la connaîtrons mieux”, a conclu la bénévole..

Conformément à ce que prévoit la législation de l’Etat de New York en matière de chiens découverts errants, le refuge devra respecter une période de garde d’une semaine avant de proposer sa nouvelle protégée à l’adoption.