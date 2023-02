Une scène pleine de tendresse entre un Berger Allemand et un bébé a fait fondre les internautes (vidéo)

Qui a dit que les grands chiens et les bébés ne faisaient pas bon ménage ? Une vidéo récemment devenue virale sur TikTok est venue prouver le contraire. Un Berger Allemand partageant un moment plein de douceur avec un bambin a fait fondre les cœurs de milliers d’internautes.

Sharon Welch est une éleveuse de Bergers Allemands qui exerce dans l’état du Colorado, aux États-Unis. Elle est convaincue que cette race de chiens est absolument fabuleuse, et qu’ « une fois qu’on s’y habitue, on ne peut plus s’en passer ».

@pureheartgsd / Instagram

Elle a publié une vidéo sur son compte TikTok (@pureheartgsd1) le 31 janvier dernier, et ce qu’on peut y voir semble être la preuve ultime que les Bergers Allemands débordent de qualités en tous genres. PetHelpful en parlait il y a quelques jours.

Un « gentil géant » au grand cœur !

Si bon nombre des chiens de Sharon aiment passer leurs journées dans la neige ces temps-ci, l’un d’entre eux a préféré jeter son dévolu sur le bébé de la maison. Dans la fameuse vidéo, vue plus de 700 000 fois, on peut admirer un « gentil géant » à 4 pattes jouer à la balle avec un bébé qui rampe sur le sol.

Tout au long du clip, la queue du chien bouge dans tous les sens, et les rires du bébé se font entendre. Il n’y a pas de doute : ils sont en train de passer un moment fabuleux tous les 2 ! La vidéo se clôture d’ailleurs par une image pleine de tendresse…

« J’adore mon travail, et j’adore ces vidéos de mes chiens. Les Bergers Allemands sont les meilleurs. Ils égaient mes journées », s’est exprimée Sharon sur le réseau social. Les internautes, eux, n’ont pas non plus tari d’éloges à propos de cette vidéo craquante.

« Ce chien donnerait sa vie pour ce bébé », « Ce gentil géant est si précieux, il prend soin de ne pas lui faire mal ni de lui faire peur ! », « Le lien qu’ils ont créé ne pourra jamais être brisé », a-t-on pu lire parmi les commentaires de la publication.

A lire aussi : Victime de maltraitance et de son apparence, une chienne a enfin droit à un nouveau départ après 2 années passées au refuge

@pureheartgsd1 / TikTok

Avec un grand frère comme celui-là, ce bébé et sa maman peuvent dormir tranquille !