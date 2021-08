Un chien espiègle et désobéissant devient le grand frère le plus doux et le plus dévoué

Un chien espiègle et désobéissant devient le grand frère le plus doux et le plus dévoué

Avant la naissance de sa petite sœur, Loki n’était pas le plus obéissant des chiens, ni le plus discipliné. L’arrivée de la fillette dans sa vie a tout changé. Le Berger Allemand s’est instinctivement mué en grand frère protecteur et responsable.

Rapportée par Animal Channel, l’histoire de Loki et Tallulah montre à quel point les chiens sont des êtres intelligents et sensibles. Elle constitue aussi une preuve de plus de la complicité qui peut les lier aux enfants.

Loki The Shep / Facebook

Loki est un adorable Berger Allemand qui, malgré sa gentillesse, donnait véritablement du fil à retordre à sa famille sur le plan comportemental. Il présentait de grosses lacunes en matière d’obéissance et de discipline. Il lui arrivait souvent de sauter sur les tables, mâcher le moindre bout de papier qui lui passait sous la truffe ou encore mettre les oreillers en pièces. Les paniers sur lesquels il était censé dormir et se reposer n’étaient pas épargnés non plus par ses crocs.

Loki The Shep / Facebook

Son propriétaire Ryan Symes reconnaît sa part de responsabilité dans les problèmes d’éducation de son chien. Il est conscient de ne pas avoir fait ce qu’il fallait, mais il a pu constater l’incroyable transformation du canidé qui a eu lieu avec l’arrivée de sa fille Tallulah.

Loki The Shep / Facebook

Un Loki métamorphosé après la naissance de Tallulah

La naissance du bébé a amené le Berger Allemand à changer d’attitude et à endosser le rôle de grand frère bienveillant. Loki la cherche constamment du regard, la surveille lorsqu’elle marche à 4 pattes et se tient prêt à intervenir s’il sent qu’elle est en danger. Un lien et une complicité très forts se sont mis en place entre l’enfant et le chien.

Loki The Shep / Facebook

« Tallulah ne connaît pas la peur. Elle était très intriguée par Loki. Avant sa naissance, Loki n’était pas aussi responsable. Il a grandi en faisant à peu près tout ce qu’il voulait », raconte effectivement Ryan Symes.

Play

Le chien couvre de bisous la fillette, qui adore cela et éclate de rire à chaque fois que son ami canidé saute, court ou effectue tout autre geste surprenant.

Loki The Shep / Facebook

Une page Facebook est même consacrée à Loki. Comptant plus de 1300 fans, on peut y découvrir quelques jolies photos du duo.

A lire aussi : L'acte de bonté incroyable pour rapatrier un chien de soutien émotionnel blessé dans les décombres de l'immeuble détruit en Floride

Loki The Shep / Facebook