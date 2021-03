Une saisie de 10 chiens présumés volés lors d'une descente de police

Photo d'illustration

La police du Sussex, dans le Sud de l’Angleterre, a sauvé 10 chiens qui ont probablement été volés, chez une trentenaire. L’enquête se poursuit pour retrouver leurs éventuels propriétaires, dans un pays où les enlèvements d’animaux de compagnie augmentent de façon spectaculaire.

La police de Crawley et une unité du Sussex spécialisée dans les affaires criminelles rurales ont effectué un raid dans une propriété du Surrey, où les enquêteurs ont découvert 10 chiens possiblement volés, rapportait la BBC ce jeudi 18 mars.

L’intervention a eu lieu mardi et débouché sur l’arrestation d’une femme de 30 ans, suspectée de détenir des canidés dérobés à leurs propriétaires. Des animaux qui ont été examinés par des vétérinaires, alors que les policiers s’emploient à retrouver leurs maîtres, si la thèse du vol est avérée.

« Nous évaluons les besoins médicaux et de bien-être des chiens que nous avons récupérés et nous devons maintenant entreprendre un travail approfondi pour les identifier et déterminer s'ils ont été signalés comme volés », indique Steve Biglands, inspecteur en chef de la Sussex Rural Crime Team.

La recrudescence des vols de chiens toujours aussi préoccupante en Grande-Bretagne

Les quadrupèdes sont de races diverses (Carlin, Bouledogue Français, Bulldog Anglais…) et très prisées, ce qui en fait des cibles de choix pour les kidnappeurs qui espèrent soit les revendre, soit les utiliser pour la reproduction.

Au Royaume-Uni, on observe une augmentation de 250 % des vols d’animaux de compagnie depuis le début de la crise sanitaire. Une tendance inquiétante tant pour les maîtres que pour les autorités, et qui est favorisée par la hausse de la demande. De plus en plus de personnes veulent un chien ou un chat pour mieux vivre les périodes de confinement et parce qu’elles se retrouvent avec davantage de temps libre.

Une semaine avant l’opération de police dans le Surrey, les forces de l’ordre avaient secouru 6 autres chiens volés lors d’un cambriolage, à Staplehurst dans le comté voisin du Kent.