Une quarantaine de chiens ont été sauvés d’une maison insalubre : une association lance un appel aux dons

Ce lundi 19 décembre, les agents de police de Lakewood se sont rendus chez un homme d’une soixantaine d’années. L’un des voisins de ce dernier avait contacté les forces de l’ordre, puisqu’il était inquiet des conditions de vie des animaux qui vivaient chez lui. En arrivant sur les lieux, les craintes des autorités vont se confirmer sans attendre...

« Une maison remplie de déjections »

Comme le rapporte Cleveland 19, les 42 chiens (majoritairement des Beagles) vivaient dans une maison particulièrement insalubre et jonchée d’excréments, et dans des conditions « extrêmement insatisfaisantes » aux yeux des policiers. Ce foyer en serait même devenu « inhabitable » pour tous ces animaux ainsi que pour le propriétaire des lieux, selon les déclarations du service juridique en charge de cette affaire.

Cleveland 19

Suite à l’intervention des forces de l'ordre, les chiens ont été pris en charge par des refuges, dont celui de la ville de Lakewood. Mis à rude épreuve, les bénévoles du Citizens Committee for the Lakewood Animal Shelter (CCLAS) ont lancé un appel aux dons sur Facebook dans la foulée, pour permettre à ces nombreux toutous « négligés » de manger à leur faim le plus vite possible.

A lire aussi : Un chien au passé difficile se mure dans le silence pendant 6 ans, jusqu’à ce qu’il parvienne enfin à panser ses blessures (vidéo)

Cette affaire a été transmise au bureau du procureur de Lakewood, pour déterminer si des accusations doivent être portées à l'encontre de l'ancien propriétaire des chiens. En attendant, celui-ci est accompagné par les services sociaux de la commune pour trouver un logement décent.