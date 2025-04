Une propriétaire culpabilise de laisser son chien seul toute la journée, puis découvre son activité favorite grâce à une caméra de surveillance (vidéo)

Il arrive que la situation d’un propriétaire de chien change entre le moment où il a adopté sa boule de poils et les années suivantes. Daiana passait le plus clair de son temps avec sa chienne jusqu’à ce qu’elle soit obligée de travailler en présentiel. Elle culpabilisait alors de devoir la laisser seule sur de longues périodes, mais une vidéo l’a réconfortée.

Daiana Kreiman et son compagnon sont les fiers propriétaires d’une adorable chienne nommée Pumba. Pendant plusieurs années, ils ont eu la chance de pouvoir télétravailler pour rester à ses côtés. Mais leur situation a fini par changer et ils ont désormais l’obligation de se rendre au bureau. La femelle Golden Retriever a dû s’habituer à passer ses journées seule et a compris qu’elle pouvait rentabiliser ce temps pour se détendre.

Pour Daiana, au départ, l’idée de laisser Pumba à la maison était difficile. D’autant plus qu’elle devait rester seule de 8 heures du matin à 18h le soir, ce qui faisait beaucoup culpabiliser la femme : « Cela m'a attristé », confiait-elle à Newsweek.

@helloimpumba / TikTok

Une vidéo rassurante

Puisqu’elle ne pouvait être physiquement avec le quadrupède, Daiana a installé une caméra de surveillance pour garder un œil sur elle. Elle ne craignait pas que l’animal fasse des bêtises, mais voulait plutôt s’assurer qu’il ne s'ennuit pas. Elle en a eu le cœur net récemment en découvrant l’activité favorite de Pumba.

Dans une vidéo postée sur TikTok, Pumba apparaît pour le moins détendue sur le lit de ses maîtres. Elle a profité de leur absence pour s’étendre et profiter d’une sieste des plus agréables. Rien ne vient perturber son sommeil et c’est un moment qu’elle semble apprécier particulièrement, au plus grand soulagement de Daiana : « Chaque fois que j'ouvre l'appareil photo et que je la vois dormir paisiblement, les pattes tendues et détendues, cela me rend heureuse. C'est son espace, sa maison, et il est clairement heureux là-bas », partageait cette dernière.

Évidemment, elle préférerait pouvoir passer plus de temps avec sa boule de poils, mais elle est ravie que cette dernière ne soit pas triste quand elle n’est pas là : « C'est incroyable de voir que, quand nous ne sommes pas à la maison, elle se comporte vraiment comme si elle était chez elle », concluait sa maîtresse.