Une promenade en forêt réunit 150 personnes venues honorer la mémoire d'un chien de recherche et de sauvetage

Comptant des dizaines d’interventions à son actif et de nombreuses vies sauvées, Chase était un véritable héros pour la communauté qu’il avait servie pendant 5 ans. En souvenir de ce chien d’exception, hélas décédé quelques mois plus tôt, une randonnée a été organisée par l’équipe de recherche et de sauvetage dont il faisait partie.