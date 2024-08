Une policière se prend d'affection pour une chienne enfermée en cage et lui offre un nouveau départ

Artemis avait un an et demi au moment de sa découverte par le service de contrôle des animaux, relevant du bureau du shérif du comté de Jefferson dans le Colorado (Etats-Unis). Cette chienne victime de cruauté avait longtemps été gardée en cage. Elle était dans un état de maigreur extrême et souffrait de multiples blessures.



Jeffco Sheriff / X

Elle ne pesait que 8 kilogrammes à l’époque et était si faible qu’elle ne pouvait pas tenir debout toute seule. L’officier Rupe avait assisté et contribué à son sauvetage. La jeune femme s’était vite prise d’affection pour cette chienne qui, malgré tout ce qu’elle avait pu subir jusque-là, trouvait la force de remuer la queue en voyant ses bienfaiteurs.

La policière et ses collègues avaient mené une enquête pour tenter de connaître l’histoire d’Artemis et comprendre comment elle avait pu en arriver là.



Jeffco Sheriff / X

Ils avaient alors découvert qu’elle était identifiée par puce électronique. Son propriétaire habitait Denver et avait déjà été condamné pour cruauté animale, d’après CBS KKTV 11.



Jeffco Sheriff / X

Pendant qu’Artemis recevait ses soins, l’officier Rupe s’était portée volontaire pour l’accueillir chez elle. La policière n’était censée la garder qu’à titre provisoire, mais elle a finalement décidé de l’adopter définitivement.

C’est d’ailleurs elle qui lui a choisi le nom d’Artemis, en référence à la déesse grecque de la chasse et de la nature sauvage.



Jeffco Sheriff / X

Aujourd’hui, la chienne se porte comme un charme. Elle a repris du poids et même atteint l’objectif des 20 kilogrammes. Elle est en pleine forme et heureuse, et poursuit son éducation auprès de sa maîtresse.

« Elle a passé la majeure partie de sa vie en cage, et je ne l'ai que depuis 3 mois maintenant, donc elle est encore en train d'apprendre à être un chien », indique l’officier Rupe.



Jeffco Sheriff / X

A lire aussi : Intriguée par le comportement étrange d'une Patou qu'elle a sauvée de l'errance, l'équipe du zoo-refuge La Tanière en découvre la raison 10 jours plus tard

Artemis a encore du chemin à parcourir, mais elle a fait le plus dur et son avenir s’annonce radieux.

We wanted to share a very special story for #NationalDogDay.#JCSO Animal Control Officer Rupe went on a call and found a dog weighing only 18 pounds. She fell in love, fostered, and then made it part of her family. Officer Rupe named the scrawny year-and-half-old pup Artemis.… pic.twitter.com/v6LbJtNxMR