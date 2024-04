Une policière raconte comment Mason, chien de soutien, sèche les larmes des victimes pendant les interventions

Le jeudi 11 avril dernier, l’enquêtrice de la police municipale Rochelle Jones et son chien Mason ont rendu visite aux résidents d’une maison de retraite de Portsmouth, dans le New Hampshire (États-Unis). Ils leur ont montré en quoi consistait leur travail et quel était le rôle du toutou.

Ce dernier a été formé dès son plus jeune âge pour accompagner les humains, mentionnait Seacoastonline. À l’âge de 4 mois, il est devenu le premier “chien de réconfort” du département de police de Portsmouth en intégrant les rangs. Cela fait désormais un an qu’il excelle dans sa profession, soutenant les personnes dans le besoin.

Une présence bienveillante

Lors de sa visite en ehpad, Rochelle Jones a partagé le récit d’un homme ayant perdu prématurément son fils. Dévasté, le père s’est assis dans son camion et n'a pas souhaité quitter les lieux avant d’avoir vu son enfant. La policière s’est alors approchée de lui, lui demandant s’il aimait les chiens.

Quand il a acquiescé, elle est allée chercher Mason : « Il a sauté à côté de lui sur le siège. L'homme l'a serré dans ses bras et s'est mis à pleurer. Mason a passé du temps avec lui, lui permettant d’extérioriser certaines émotions et l’aidant à traverser un horrible moment de sa vie », témoignait Rochelle. Quelle que soit la situation, Mason est présent au cas où quelqu’un aurait besoin de lui. Sa propriétaire l’emmène aussi dans des écoles, des logements sociaux ou encore des bureaux.

Les interventions de Mason s'inscrivent dans un programme spécifique financé par des partenariats et divers sponsors. Cela permet de former des chiens dans l’accompagnement des personnes. Les forces de l’ordre sont constamment confrontées au public, alors le rôle de ces quadrupèdes est primordial : « Je pense que la chose la plus gratifiante est de voir la joie et l'amour qu'il apporte et les sourires sur les visages des gens », affirmait Rochelle.

