Une petite chienne abandonnée sous la pluie commence une nouvelle vie chez un couple généreux (vidéo)

Ce jour-là, Rachel et son mari se rendaient dans un magasin d'équipements de vente au détail, lorsqu’ils ont fait une rencontre déchirante : une petite chienne abandonnée qui tremblait sous une pluie battante. Rachel a tout de suite compris que son mari ne pourrait pas repartir sans elle…

Un homme au cœur d’or

Selon les employés de ce magasin de l'Oklahoma (États-Unis), cette petite boule de poils noirs nommée Lucy avait été abandonnée sur le parking environ 2 semaines auparavant. Depuis, la chienne, anxieuse, errait dans le quartier, sans savoir où aller.

@12dogsandcounting / Instagram

En voyant Lucy recroquevillée sur le trottoir, transie de froid sous la pluie, le mari de Rachel n’a pas pu faire autrement qu’intervenir. « J'ai su dès que nous sommes arrivés sur le parking qu'il ne la laisserait pas là », a déclaré Rachel à The Dodo.

Il faut dire que ces 2 amoureux des chiens ne sont pas à leur premier acte de gentillesse. À la maison, ils ont déjà accueilli plus d’une dizaine de chiens de sauvetage.

Une nouvelle maison pleine d’amis

La chienne a accepté avec gratitude l’aide du couple et dès son arrivée chez ses bienfaiteurs, elle les a comblés d'affection et de reconnaissance. « Nous l’avons installée dans notre buanderie pour qu’elle puisse se détendre et se relaxer », a déclaré Rachel. « Je ne pense pas qu’elle ait jamais vécu dans une maison auparavant. »

@12dogsandcounting / Instagram

Le lendemain, Lucy a découvert la cour de la maison, mais aussi les 13 autres chiens du couple. Sa rencontre avec Ellie a notamment été un coup de foudre immédiat. La petite chienne était d’avoir de nouveaux amis !

Pendant ce temps, ses bienfaiteurs cherchaient sa famille, en vain. « Tout a été mis en œuvre pour retrouver son propriétaire d’origine », a expliqué Rachel. « Mais après de nombreux dépliants, publications sur les réseaux sociaux et appels téléphoniques, ils n’ont jamais été localisés. »

@12dogsandcounting / Instagram

Après un mois de recherches sans succès, il était clair que Lucy n'allait finalement pas partir. « Elle est si gentille et reconnaissante d’être ici », a déclaré Rachel. « Je ne pourrais pas imaginer la déraciner à nouveau. » Lucy avait tout simplement trouvé l'endroit où elle devait être…