Ces 2 chiens, qui se sont liés d’amitié au refuge, attendent ensemble leur famille pour toujours

La vie au refuge est parfois difficile pour les pensionnaires, qui n’ont pas demandé à être là. Leurs bienfaiteurs font leur possible pour leur donner de l’affection, mais cela n’est pas toujours suffisant. Alors, Charlie et Tilly ont cherché du réconfort ailleurs en se liant d’amitié. Depuis, ils sont devenus inséparables.

Au premier abord, Charlie et Tilly ne semblent rien avoir en commun. Le premier est un Lurcher au tempérament posé tandis que la seconde, une femelle Jack Chi (croisement entre un Jack Russell Terrier et un Chihuahua) est particulièrement énergique. Pourtant, les 2 ont noué un lien d’amitié très fort au fil des jours et cherchent désormais une maison pour la vie ensemble.

Depuis qu’ils se sont rencontrés, les toutous ne se séparent plus ! Ils passent le plus clair de leur temps ensemble dans une famille d'accueil affiliée au refuge Jerry Green Dog, à Brigg (Royaume-Uni), que ce soit pour s’amuser ou profiter de longues siestes. Ils ont trouvé le parfait équilibre et se complètent grâce à leur personnalité.

Ils se sont rencontrés au refuge

Cette belle amitié aurait bien pu ne jamais exister à cause d’un événement récent rapporté par le Lincolnshire World. Tilly a été volée dans le jardin de la maison par une personne mal intentionnée. Le Jerry Green Dog Rescue a alors lancé un avis de recherche sur les réseaux sociaux pour quiconque serait en mesure de l’identifier. La publication a été massivement partagée, ce qui a permis aux sauveteurs de retrouver la boule de poils en bonne santé.

Jerry Green Dog Rescue

Elle est retournée au refuge et attend toujours sa famille aux côtés de Charlie. La mobilisation des internautes a beaucoup touché les membres de l’organisme. Lesquels ne s’attendaient pas à une telle entraide : « La réponse de la communauté a été incroyable et nous avons été ravis que Tilly ait été retrouvée saine et sauve ». Cela leur a donné espoir quant à l’adoption des canidés.

Ils espèrent que de la même manière qu’ils ont aidé Tilly, ils pourront lui permettre de trouver sa famille pour toujours avec son meilleur ami. En attendant, les 2 se trouvent dans une maison d’accueil et profitent du quotidien en espérant rejoindre prochainement leur propriétaire pour la vie !

Jerry Green Dog Rescue