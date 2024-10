Une petite chienne abandonnée s'approche quotidiennement d'une maison en quête de nourriture jusqu'à l'intervention d'une bénévole décidée à changer sa vie

Constatant qu’une chienne errait aux abords de son domicile depuis quelque temps, une femme a décidé de lui venir en aide et a contacté Suzette Hall, dont on ne compte plus les sauvetages d’animaux en détresse.

Maribel Colindres habite Los Angeles en Californie. Récemment, elle s’est rendu compte, grâce à la caméra de surveillance filmant devant sa maison, qu’une petite chienne errante s’approchait régulièrement de son domicile. Cette dernière était manifestement en quête de nourriture et d’un lieu sûr. Elle semblait perdue et si fragile.

Pour Suzette Hall, fondatrice de Logan’s Legacy 29 et comptant d’innombrables sauvetages à son actif, dont ceux de Sage et de sa congénère Hilary, la chienne « ressemblait à un Ewok ». La bénévole fait ainsi référence à une espèce de personnages de l’univers Star Wars.



Suzette Hall / Facebook

La petite chienne a disparu sous la voiture de Maribel Colindres, avant de refaire surface quelques heures plus tard alors que le soleil venait de se lever.

Elle s’est renseignée auprès de ses voisins, espérant que ses éventuels propriétaires la reconnaissent. Au lieu de cela, on lui a expliqué que quelqu’un l’avait abandonnée dans le quartier un mois plus tôt. La pauvre chienne « avait tellement peur, passant de longues nuits seule, cachée sous les voitures. Même les tout petits sosies d'Ewok sont abandonnés », dit Suzette Hall à The Dodo.

Chagrinée par son histoire, Maribel Colindres était déterminée à continuer de surveiller les visites de l’animal pour lui porter secours, mais celui-ci prenait la fuite à la moindre tentative d’approche.

Suivant les conseils de Suzette Hall, elle a installé une cage piège contenant de la nourriture devant chez elle. Quelques jours plus tard, la chienne a fini par s’y laisser enfermer, à la grande joie de la maîtresse des lieux et de la fondatrice de Logan’s Legacy 29. On peut le voir dans la vidéo ci-dessous :

« Elle est tellement adorable »

Suzette Hall a décidé de l’appeler non pas Ewok, mais Princess Leia. Elle l’a emmenée à la clinique vétérinaire véto Camino Pet Hospital où elle a été lavée et toilettée. Des soins qui l’ont complètement transformée et lui permettent désormais de ressembler à la princesse qu’elle est.



Suzette Hall / Facebook

Autrefois livrée à elle-même, Princess Leia vit à présent dans une famille d’accueil où elle s’épanouit et révèle sa personnalité attachante. « C'est la fille la plus espiègle de tous les temps et elle est tellement adorable », dit d’elle Suzette Hall.

Suzette Hall / Facebook

L’association lui cherche une maison pour toujours pour qu’elle puisse définitivement tirer un trait sur son triste passé.