Une nouvelle émission digitale consacrée aux animaux est née : #JMLesAnimaux est à découvrir sur le site de CNews

Nouveau rendez-vous hebdomadaire à ne pas manquer pour les amoureux des animaux. L’émission #JMLesAnimaux a récemment été lancée en ligne, proposant à chaque numéro des informations intéressantes et pertinentes autour de l’univers animal.

Une toute nouvelle émission consacrée aux animaux vient de voir le jour. #JMLesAnimaux offre un numéro à découvrir chaque semaine sur le site de CNews, pour nous aider à en savoir plus sur nos fidèles compagnons.

Ce rendez-vous digital hebdomadaire propose un contenu riche, clair et extrêmement intéressant, entre actualité animalière, conseils d’experts, intervention d’invités, informations véto et shopping. Tant sur la forme que dans le contenu, #JMLesAnimaux est un concept inédit dans l’univers des programmes webtv.

#JMLesAnimaux est présentée par Yves Lahiani, vétérinaire depuis plus de 30 ans, passé par de nombreuses émissions de télévision et de radio. Expert vétérinaire de la Fondation 30 Millions d’Amis, on a ainsi pu le voir ou l’entendre sur RTL, Europe 1, France Inter, mais aussi le « Club Dorothée », « Présence Protestante », « Animalia », « Les Animaux de la Cinq », « Direct 8 », « Télématin » et « C’est au Programme ». Sans oublier sa contribution en tant que chroniqueur vétérinaire pour la chaîne IDF1. Basé à Deauville après avoir exercé à Paris, il soigne tous les animaux, ceux de Madame et Monsieur Tout-Le-Monde comme des stars, et bien entendu, ceux des associations.

Des rubriques variées et enrichissantes

Dans chaque numéro de l’émission, Yves Lahiani aborde une actualité animale et l’analyse de son point de vue d’expert. C’est la rubrique « L’Info des animaux ».

Celle intitulée « La Pause Shopping » constitue l’occasion pour les marques de présenter leurs nouveautés.

Dans le cadre de la rubrique « Le Conseil véto », Yves Lahiani répond chaque semaine à une question santé ou pratique : solutions antiparasitaires, démarches pour adopter ou encore préparer son départ en vacances avec son animal.

Ce programme dédié aux animaux n’en serait pas vraiment un sans en accueillir sur le plateau. Ainsi, les invités comme l’association YouCare viennent accompagnés d’un chien, chat ou tout autre compagnon déjà adopté ou espérant trouver une famille aimante.

Le premier numéro de l’émission #JMLesAnimaux vous attend !

Carine Celibert, journaliste et experte animalière, est la rédactrice en chef de cette émission webtv produite par Scribeo et diffusée exclusivement sur le site de CNews.fr.

Le premier numéro de #JMLesAnimaux, mis en ligne le lundi 11 avril, est à voir ici. L’invitée de cet épisode est la Dre Estelle Lhoest, vétérinaire et professeure de phytothérapie. Elle y parle d’une gamme de compléments alimentaires français issus du règne végétal pour les animaux de compagnie, proposée par l’entreprise Miloa dont elle est la présidente.