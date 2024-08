Une mobilisation urgente sauve une chienne en bonne santé de l'euthanasie après le décès de son propriétaire

Jessi est une magnifique femelle Shar Pei de 8 ans, originaire des Cornouailles. Alors qu’elle profitait de la vie, un événement tragique a tout fait basculer : son propriétaire adoré a exhalé son dernier souffle.

Hélas, aucun membre de la famille du défunt ne voulait prendre en charge l’orpheline, rapporte Somerset County Gazette. « Ils n’aimaient pas les chiens », indique un porte-parole de Paws2Freedom sur Facebook. De plus, aucune association n’était en mesure de la prendre en charge. C’est ainsi que Jessi, pourtant en bonne santé, s’est retrouvée sur la liste des chiens à euthanasier.

L’équipe de Paws2Freedoom, qui refusait cette injustice, a tout fait pour la sauver. En plus de passer de nombreux coups de fil afin de trouver quelqu’un pouvant la prendre sous son aile, l’organisme a lancé un appel à l’aide sur les réseaux sociaux. « Les 24 heures qui ont suivi étaient une course contre la montre », peut-on lire sur Facebook.

© Ferne Animal Sanctuary

« C’est plus qu’une histoire de sauvetage »

« Puis, seulement quelques heures avant le rendez-vous redouté, nous avons eu le "oui, on peut la prendre" que nous avons tant souhaité, indique l’association, nos prières ont été exaucées. Un sanctuaire magnifique a de la place pour Jessi. Un miracle ! »

Basé à Wambrook, au Royaume-Uni, le Ferne Animal Sanctuary sauve, réhabilite et reloge des animaux depuis 1939. « Jessi est une chienne heureuse et en bonne santé, avec de l’amour à donner et de la vie en elle », déclare un représentant de l’organisation.

Après avoir frôlé l’injection létale, la boule de poils savoure la chance qui lui a été offerte. Le nouvel objectif de ses bienfaiteurs ? Lui trouver une famille d’adoption aimante et responsable.

« C’est plus qu’une histoire de sauvetage, c’est une histoire d’amour et de compassion, confie Paws2Freedom, des gens originaires de tout le Royaume-Uni se sont réunis, déterminés à sauver cette magnifique Shar Pei. Ils ont travaillé sans relâche, partagé des posts, identifier des refuges, répondu aux appels téléphonique et aidé au transport. Grâce à cet incroyable travail d’équipe, Jessi est passée près de la mort, et a un avenir plein d’espoir et d’amour. »