Un chiot de 7 semaines est emmené chez le vétérinaire pour être euthanasié, mais le praticien décide de lui sauver la vie

Les vétérinaires recommandent parfois l’euthanasie pour abréger les souffrances d’un animal, qui ne peut être guéri. Mais certains propriétaires veulent mettre à mort leur petit compagnon, bien qu’il soit en parfaite santé physique et psychique…

Un jour, le Dr Oliver Reeve a accueilli une famille qui voulait faire euthanasier son chiot de 7 semaines. L’animal, qui pesait à peine 5 kg, n’était pas encore sevré et semblait bien portant. Comme l’explique la rédaction de Wales Online dans un article paru au début du mois de juillet, le praticien n’a donné aucune information au sujet de la raison évoquée par les maîtres du jeune Labradoodle (croisement entre un Labrador Retriever et un Caniche).

« Je leur ai donné la possibilité de me donner le chiot, plutôt que de l’euthanasier. Ils ont choisi de me le remettre, a confié le vétérinaire, il est préférable que je n’en parle pas. Ces situations sont toujours plus compliquées qu’elles ne le paraissent au premier abord. Le parcours de chacun est différent. »

© Oliver Reeve

C’est ainsi que l’adorable boule de poils a échappé de peu à l’injection létale, et a trouvé son foyer pour la vie. Ravie d’accueillir un nouveau membre de la famille, la fille du Dr Reeve a proposé de l’appeler Toby.

Après avoir partagé cette histoire sur les réseaux sociaux, le vétérinaire a reçu de nombreux messages positifs. « Je pleure de joie. C’est magnifique », a écrit un internaute ; « Bravo Oliver. J’ai eu une Staffy d’une semaine vouée à l’euthanasie à cause d’une malformation de la patte avant droite. Elle a maintenant 2 ans et se déplace comme une fusée dans la maison de sa maman », a écrit un autre.

A 7 week old puppy got brought into the clinic to be euthanised tonight. Very sad. Any way, meet my new son. pic.twitter.com/cIj3VuBHLh