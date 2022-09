Une mission de 3 heures pour secourir un chien tombé malade en pleine escalade et ses maîtres

Il aura fallu l’intervention d’une équipe de sauvetage spécialisée pour mettre un chien et ses propriétaires hors de danger, alors qu’ils escaladaient une paroi rocailleuse glissante au bord d’un lac. L’animal avait été pris d’un malaise et n’était plus en mesure de marcher.

Une randonnée entreprise dans la région montagneuse de Lake District, dans le nord-ouest de l’Angleterre, a viré à l’opération de sauvetage urgente après le malaise ressenti par un chien, rapportait LancsLive le dimanche 25 septembre.

L’incident et l’intervention ont eu lieu le samedi 24 septembre après-midi. 2 personnes tentaient d’escalader les rochers glissants à proximité d’un lac, et était accompagnées de leur chien.

Le canidé, de type Springer, n’était visiblement pas au mieux de sa forme. Il est, en effet, tombé malade et n’était plus capable de faire le moindre pas de plus. Ses maîtres ne pouvaient plus progresser non plus, vu l’état du quadrupède et la difficulté du terrain. Ils ont alors décidé d’appeler les secours.

Ce sont les sauveteurs spécialisés de la Wasdale Mountain Rescue Team qui ont été envoyés sur les lieux. L’équipe est intervenue à pied et à bord d’un bateau pneumatique depuis le lac.

Le chien « très amical » mis en lieu sûr

Il leur a fallu 3 longues heures d’effort pour parvenir à mettre le chien souffrant en sécurité, tout comme ses humains. Les secouristes se sont relayés pour porter le Springer, décrit comme « très amical », et le faire monter à bord de leur embarcation. Le trio a ensuite été transféré « en lieu sûr sur la route bordant le lac pour la suite du voyage, puis l’équipe de secours a quitté les lieux », peut-on lire dans la publication Facebook de la Wasdale Mountain Rescue Team relatant le sauvetage.

A lire aussi : L'actrice Hilary Duff partage son émotion après la perte de son chien



Wasdale Mountain Rescue Team / Facebook

« Malheureusement, malgré la vue de l'arc-en-ciel dans un cadre pittoresque, aucun pot d'or n'a été trouvé lors de cet appel », poursuit l’auteur du post, dans une référence à un récit mythologique irlandais.