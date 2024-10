Une maman chienne affamée, épuisée et ses 10 chiots sauvés d'une vie de survie en forêt par des promeneurs

Une balade agréable dans un bois du Missouri (États-Unis) s’est transformée en mission de sauvetage quand des randonneurs ont découvert une famille de chiens en détresse. Au total, 10 chiots et leur mère survivaient comme ils le pouvaient dans la forêt. Pris en charge par l’association Stray Rescue of St. Louis, ils aspirent désormais à un meilleur avenir.

La maman chienne, ultérieurement nommée Mary, n’avait même pas de quoi se nourrir convenablement et, par conséquent, était émaciée. Tous ses efforts étaient concentrés sur ses petits, qui eux ne manquaient de rien.

Une maman craintive

Cette vie n’était toutefois pas idéale pour la famille et les promeneurs qui l’ont croisée en avaient conscience. Ils ont alors contacté le Stray Rescue of St. Louis dans l’espoir qu’il puisse offrir une vie meilleure aux canidés. Une équipe de sauvetage est arrivée sur les lieux et a fait la rencontre des chiens. La mère s’est tout de suite mise en retrait, car elle était très craintive, mais a laissé les sauveteurs s’approcher de ses petits.

Avec de la patience et de la bienveillance, les bienfaiteurs sont parvenus à approcher Mary et l’ont installée dans leur véhicule avec ses chiots. Tous sont partis en direction du refuge pour recevoir un examen de santé. Étonnement, les bébés se portaient relativement bien. Ils ont toujours pu manger à leur faim grâce à leur mère dévouée. Laquelle avait besoin d’un peu plus de soins, car elle souffrait de déshydratation et de malnutrition.

Pour se remettre sur pattes dans les meilleures conditions, toute la famille a rejoint une maison d’accueil, rapportait The Dodo. Mary s’ouvre petit à petit et ses chiots, quant à eux, franchissent les étapes de leur croissance les unes après les autres.