Une malicieuse petite fille vole le Husky de sa voisine pour aller jouer avec lui et le remplace par un chien en peluche (vidéo)

En plus d’être voisins, Gunnar et Olivia sont les meilleurs amis du monde. C’est bien simple, ce Husky et cette fillette de 7 ans jouent ensemble tous les jours. Olivia est tellement attachée au chien de sa voisine qu’elle l’a souvent menacée de le lui voler. Dernièrement, l’adorable fillette est d’ailleurs passée à l’action après avoir élaboré un plan aussi attendrissant qu’amusant.