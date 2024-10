Une jeune femme au cœur d’or choisit d’adopter un Chihuahua abandonné à l’âge de 18 ans pour lui offrir des derniers jours remplis d’amour et de joie (vidéo)

Il s’agit toujours d’un moment déchirant pour sa famille lorsqu’un animal entre dans sa phase finale de vie. Dans ces cas-là, la meilleure chose à faire est de réconforter la boule de poils, de l'entourer d'amour, de minimiser sa douleur et de rendre ses derniers jours les plus beaux possibles. Ce n’est visiblement pas le choix qu’ont fait les maîtres de Benji, un adorable Chihuahua abandonné au refuge à l’âge de 18 ans. Sans l’intervention d’une généreuse jeune femme, le pauvre toutou se serait certainement éteint seul dans son chenil…

Une merveilleuse fin de vie

La première fois qu’Emi a rencontré Benji, il était au refuge depuis 2 jours. Il tremblait de froid et il avait besoin de quelqu'un pour s'occuper de lui au plus vite. Malgré la responsabilité que représente le fait de s’occuper d’un chien aussi âgé, la jeune femme a immédiatement voulu aider ce pauvre petit bonhomme en lui offrant la fin de vie qu’il méritait dans un foyer aimant.

@emwright22 / TikTok

Une fois chez Emi, le petit chien a fait fondre le cœur de tout le monde et il a reçu tout l’amour possible de l’entourage de la jeune femme. Emi avait conscience qu’il ne restait plus beaucoup de temps à l’adorable Benji, alors elle a tout fait pour le rendre le plus heureux possible avant qu’il ne traverse le pont de l’arc-en-ciel.

@emwright22 / TikTok

Contre toute attente, Benji a survécu à l'automne, puis à l'hiver. Il a même célébré son 19e anniversaire ! Depuis, le petit chien est malheureusement décédé, laissant un trou immense dans le cœur d’Emi qui ne cessera jamais d’aimer son « doux vieil homme ».

Une émotion partagée

Visionnée plus de 460 000 fois sur TikTok et relayée par PetHelpful, la vidéo retraçant la jolie histoire de Benji et Emi a énormément ému la Toile. Quand de nombreux internautes ne comprenaient pas comment on pouvait abandonner un chien âgé, d’autres ont félicité la jeune femme pour son grand cœur.

A lire aussi : Lorsqu’elle réalise où sa maîtresse l’emmène en promenade, cette chienne irradie de bonheur (vidéo)

@emwright22 / TikTok

« Je donnerais des années de ma propre vie pour prolonger la vie de mes chiens. Comment les gens font-ils ça ? », s'est ainsi demandé un spectateur. « Je pleure vraiment, comment ont-ils pu l'abandonner ? Merci de l'avoir aimé jusqu'à la fin », a applaudi un autre. « Tu es une belle âme. Merci d'avoir offert à Benji les meilleurs derniers mois dont il aurait pu rêver », a écrit un commentateur. Benji serait sans aucun doute d’accord…