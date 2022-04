Une grand-mère de 86 ans dévastée lorsqu'une association lui annonce qu'elle est "trop vieille" pour adopter un animal

Photo d'illustration

En Angleterre, une octogénaire est désespérée après avoir essuyé les refus de plusieurs refuges, alors qu’elle souhaitait adopter un chien. La raison invoquée par les associations pour expliquer leur position est son âge.

Thelma Ashley, 86 ans, vit à Penzance en Cornouailles (Sud-ouest de l’Angleterre) avec sa petite-fille Kiri. Cette dernière a emménagé provisoirement chez elle, mais dans quelques mois, elle s’installera dans son propre logement et sa grand-mère se retrouvera seule à nouveau.

Thelma Ashley avait perdu son mari il y a 7 ans, puis son Golden Retriever George. Elle voulait adopter un chien pour lui tenir compagnie et parce qu’elle se sent tout à fait capable d’en prendre soin et de lui offrir de l’affection. Toutefois, toutes les grandes associations auxquelles elle s’est adressée dans ce sens lui ont répondu par la négative. Elles estiment qu’elle est trop âgée pour s’occuper d’un animal, rapporte CornwallLive.

Une situation qui la chagrine, elle qui se dit « en forme et en bonne santé ». Kiri en est tout aussi triste, d’autant plus qu’elle sent que sa mamie commence à baisser les bras. « Ma grand-mère […] adore les animaux, dit la jeune femme. Mais certains des plus grandes associations disent qu'elle est trop vieille et qu'ils ne veulent pas donner de chiens aux personnes âgées. Mais elle est incroyablement en forme, vive et merveilleuse. Elle a presque 87 ans mais, elle marche 6 à 8 kilomètres tous les jours. »



Kiri Self

« Elle a tellement d'amour à donner. Cela la rend vraiment triste de ne pas pouvoir adopter »

Thelma Ashley aurait voulu adopté un chien d’âge mûr, de moyenne à grande taille. Sa petite-fille aurait très bien pu en accueillir un à son nom et le confier à sa grand-mère, mais cette dernière ne souhaite pas « tricher ».

« Elle veut vraiment un chien et elle a besoin de compagnie. Elle a tellement d'amour à donner. Cela la rend vraiment triste de ne pas pouvoir adopter et elle y a, en quelque sorte, renoncé », poursuit Kiri.

La petite-fille de Thelma Ashley n’a pas l’intention de laisser décourager. Elle va essayer de contacter d’autres associations, plus petites, dans l’espoir que l’une d’elles accepte enfin.