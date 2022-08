Une fillette de 10 ans confectionne des jouets pour chien et les vend pour la bonne cause

Le talent n’attend pas le nombre d’années. La générosité et la sensibilité à la cause animale non plus. C’est ce que prouve Jennifer Slater, Canadienne de 10 ans qui a trouvé un moyen ludique de venir en aide aux animaux. Un récit rapporté par CKPG Today.

Cette jeune fille habite Prince George, en Colombie-Britannique (Ouest du Canada). Elle prend régulièrement part à des activités périscolaires, et c’est dans le cadre de l’une d’elles qu’elle a participé à un atelier de confection de jouets pour chien.



CKPG Today

Durant cette séance, les jouets que Jennifer et ses camarades avaient fabriqués ont tous été donnés au refuge local Luvs Northern Animal Rescue.

Séduite par ce projet, elle a décidé de le poursuivre seule, chez elle. Elle continue ainsi, depuis, à fabriquer ces jouets pour chien à partir de balles de tennis, pour ensuite les vendre 5 dollars canadiens (un peu moins de 4 euros) pièce. L’argent qu’elle récolte via ces ventes est intégralement reversé à Luvs Northern Animal Rescue.



CKPG Today

« Cela en dit long sur la façon dont elle a été élevée »

Andrea Sowers, fondatrice de l’association, se dit admirative et touchée par l’initiative de l’enfant. « Je ne pouvais pas croire que cette jeune fille avait autant de gentillesse à donner. C'est tellement impressionnant et cela en dit long sur la façon dont elle a été élevée », confie-t-elle à CKPG Today.

« Cet argent […] va sauver tant de vies, poursuit-elle. Chaque 15 $ permet de vacciner un animal et de le protéger contre bien des maladies ».

De son côté, sa mère Christine Slater est extrêmement fière d’elle. Elle l’aide et la soutient dans sa démarche solidaire. Toutes 2 prennent d’ailleurs part à des évènements caritatifs, dont celui organisé le 13 août à l’occasion du Festival du Vélo familial et lors duquel elles partagent un stand avec Luvs Northern Animal Rescue.