Une femme trouve un chien errant endormi sur son canapé et décide de l’accueillir dans la famille (vidéo)

Voir un chien errant trouver son foyer pour la vie est toujours un moment émouvant et c’est précisément cet instant réconfortant que Coco a partagé sur son compte TikTok lorsqu’un chien errant s’est introduit chez elle pour faire une sieste sur son canapé. Aujourd’hui, le toutou a été baptisé Cookie et, après des semaines d’errance, il est devenu un membre à part entière de la famille.

Chez Coco, une habitante d’un petit village de l’Oklahoma (États-Unis), les animaux errants ont toujours été les bienvenus. En plus de Muffin, un petit chien adopté dans un refuge, la famille a déjà accueilli un chat affectueusement appelé « Momma Cat », un cochon nommé Oreo et un cheval surnommé David Hasselhoof. Récemment, cette jolie famille s’est encore agrandie lorsqu’une invitée surprise s’est introduite dans la maison de Coco pour y faire une petite sieste.

« Bienvenue à la maison »

Un jour, alors que Coco s’apprêtait à sortir les poubelles, une chienne au pelage bringé a réussi à se faufiler à l’intérieur de la maison et s’est installée sur le canapé du salon. Elle s’est ensuite profondément endormie. Stupéfaite par la scène, Coco a partagé sur TikTok cette visite inattendue en expliquant : « Ce chien errant est entré dans ma maison sans provocation ce matin alors que j'ouvrais la porte pour sortir les poubelles... Elle dort maintenant sur mon canapé depuis environ 4 heures. Bienvenue à la maison, je suppose ? »

La chienne désormais connue sous le nom de Cookie semble effectivement avoir enfin trouver son foyer et les internautes ont été ravis de la voir savourer un bon petit-déjeuner après une douce nuit de sommeil dans une vidéo de mise à jour.

© @idk.how.to.work.this.app / TikTok

Enfin en sécurité

Comme le rapporte Newsweek, Coco a partagé plus de détails sur l’histoire de Cookie dans une vidéo ultérieure. La chienne avait été repérée sur le bord de la route à plusieurs reprises au cours du mois dernier. Coco a expliqué que, dans le petit village de 238 âmes où elle habite, des animaux sont malheureusement souvent abandonnés par des conducteurs de passage.

© @idk.how.to.work.this.app / TikTok

« J'espérais vraiment qu'elle appartenait à quelqu'un », a déclaré la bienfaitrice qui a frappé à la porte de tous ses voisins pour vérifier si Cookie avait un propriétaire. « Malheureusement, il semble que personne ne l'ait réclamée. »

En remarquant que les coussins des fauteuils de son porche étaient sales et en désordre, Coco a réalisé que la chienne y cherchait probablement un refuge depuis des semaines. Ce n'était d'ailleurs pas la première fois qu'elle croisait sa route.

© @idk.how.to.work.this.app / TikTok

Un soir, alors que Coco sortait Muffin, Cookie avait déjà surmonté sa peur en gémissant pour attirer l’attention dans l’espoir d’être aidée. « Je l'ai nourrie et je l'ai aimée, et je suppose qu'elle m'a aimée en retour », se souvient Coco. Cookie avait choisi sa nouvelle famille et, désormais, elle n’aurait plus jamais à dormir dehors.