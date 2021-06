Une femme se rend dans un refuge pour adopter un chien et retrouve son chien perdu il y a 2 ans !

En parcourant le site d’un refuge à la recherche d’un animal de compagnie à adopter, une mère de famille était loin de se douter qu’elle y retrouverait son chien. Elle n’avait plus de nouvelles de ce dernier depuis plus de 2 ans. Les retrouvailles ont été très émouvantes.

Une femme a retrouvé son chien, perdu 2 ans plus tôt, au refuge où elle cherchait à en adopter un autre. Un récit rapporté par People ce lundi 28 juin.

Aisha Nieves vit à Allentown, en Pennsylvanie. Récemment, elle souhaitait adopter un chien pour ses 2 fils et visitait le site du refuge local, la Lehigh County Humane Society, dans ce but. Les photos d’un canidé en particulier ont alors attiré son attention ; l’animal ressemblait étrangement à Kovu.

Kovu n’est autre que son chien, introuvable depuis mai 2019. Elle avait adopté ce croisé Pitbull / Rottweiller alors qu’il n’était encore qu’un tout jeune chiot de 7 semaines. Malgré tous ses efforts pour le retrouver, elle en avait totalement perdu la trace.

Elle ignorait que le quadrupède avait été découvert et recueilli par la Lehigh County Humane Society quelques semaines plus tard. Il était alors mal en point ; le chien était infesté de puces, souffrait d’une inflammation et avait perdu une partie de son pelage. Les bénévoles l’avaient soigné, puis lui avaient trouvé une famille en octobre 2019.

Ses nouveaux propriétaires avaient, hélas, été contraints de le ramener au refuge en juin 2021, parce qu’ils risquaient d’être expulsés de leur logement. De retour sur la liste des chiens à adopter, Kovu a donc été repéré par Aisha Nieves, qui ne voulait pas y croire au départ.

« Tu rentres à la maison. Je ne te perdrai plus jamais »

Ses doutes se sont envolés dès qu’elle a reconnu les signes distinctifs de son chien, notamment une cicatrice au-dessus d’un œil. « Oh mon Dieu, c’est mon bébé, c’est Kovu ! », s’est-elle alors écriée.

Après avoir appelé l’association, Aisha Nieves s’est rendue au refuge pour de joyeuses retrouvailles. Kovu « hurlait, essayant de s'éloigner du gars qui le tenait et de courir vers moi », raconte sa propriétaire. Ils ont passé de longues minutes à s’échanger des câlins avant de rentrer chez eux.

« Oui, mon pote, tu rentres à la maison. Je suis vraiment désolée que ce soit arrivé. Je ne te perdrai plus jamais », lui a-t-elle dit. Kovu pourra fêter son 7e anniversaire parmi les siens.

