Une femme se mobilise pour aider un chien nommé Covid, abandonné dans une fourrière où il risque l’euthanasie

Au Texas, un chien nommé Covid a été abandonné dans un refuge, où plus de 20 % des animaux sont régulièrement euthanasiés. Lorsque Tebeest l’a découvert, elle n’a pas hésité un seul instant avant de l’aider.

Covid, c’est le nom particulier qu’un propriétaire a donné à son chien. Ce dernier l’a remis à la fourrière Amarillon Animal Management and Welfare car « il avait une infection à l’oreille », a expliqué au New York Post Tebeest, qui dirige le projet de sauvetage des animaux intitulé Gracie’s.

La quadragénaire n’a pas caché son exaspération vis-à-vis de cet abandon et du prénom donné à l’animal. « Avec un nom comme celui-là, toutes les chances étaient contre lui », a-t-elle affirmé. Elle a également souligné le fait que les American Staffordshire Terriers avaient encore et toujours mauvaise presse. « Il est difficile de les faire adopter », a-t-elle déclaré. « Mais quand j’ai vu son visage, je me suis dit que nous devions le sauver. »

Le chien a reçu un nouveau prénom

Covid a été rebaptisé Carl. Quand Tebeest est venue le chercher, le chien n’a cessé de lui sourire et de lui offrir des bisous. Sa bienfaitrice a révélé qu’elle croisait régulièrement des chiens et des chats abandonnés portant ce nom spécial.

Nombre d’entre eux ont été adoptés lors de la pandémie pour tenir compagnie à des personnes contraintes de rester à la maison. Mais depuis qu’elles peuvent retourner sur leur lieu de travail, elles n’ont trouvé d’autres solutions que l’abandon.

Carl, constitué de 30 kilos de muscle et surtout d’amour, est désormais entre de bonnes mains. Tebeest, qui a actuellement plus de 120 chiens à sa charge, espère lui trouver prochainement une famille aimante.