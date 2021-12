Une femme sauve la vie d'un Teckel qui ne pouvait ni marcher ni jouer à cause de son obésité

© Jean Fitch / Facebook

Les vétérinaires avaient prévenu la maîtresse de Miri, chienne obèse qui ne pouvait plus faire d’exercice. Si celle-ci ne perdait pas de poids, sa vie serait en jeu. Quelques mois plus tard, la Teckel est devenue méconnaissable.

L’obésité est porteuse de multiples risques pour la santé du chien. Miri souffrait justement d’un important surpoids qui mettait sa vie en danger. Sa propriétaire a su réagir pour la sauver, comme le rapporte Metro.

Pour Miri, femelle Teckel de 7 ans, les problèmes de poids avaient commencé lorsque son ancien maître était tombé malade et ne pouvait plus la promener. Elle avait ensuite été adoptée par son actuelle propriétaire, Jean Fitch. Cette femme de 55 ans lui a littéralement sauvé la vie en l’aidant à maigrir.

A son arrivée chez sa nouvelle maîtresse, Miri était si obèse qu’elle n’était plus capable de marcher. « Ses pattes arrière ne pouvaient pas supporter le poids. Son ventre et sa poitrine touchaient le sol », raconte la quinquagénaire. Elle s’essoufflait au moindre effort physique et ne pouvait donc effectuer aucune activité, ce qui la maintenait dans un cercle vicieux la menant tout droit vers la catastrophe.



Jean Fitch / Facebook

Les vétérinaires avaient expliqué à Jean Fitch que c’était désormais la santé et l’existence de l’animal qui étaient menacées. Miri devait absolument perdre du poids. Sa maîtresse a pris le problème à bras le corps et mis en place un plan pour l’aider à atteindre son objectif.

« Mes amis ont du mal à croire que c’est toujours Miri »

La chienne a été soumise à un régime en même temps qu’à un programme d’exercices. Pour ne pas bousculer son organisme, les portions de nourriture étaient réduites progressivement. 6 mois plus tard, le résultat est à peine croyable. Miri pèse aujourd’hui 6,3 kg, un poids normal pour un Teckel.



Jean Fitch / Facebook

Elle est totalement transformée, et pas que sur le plan physique. « Elle était très nerveuse, mais maintenant, elle adore l’attention et l’agitation », indique en effet Jean Fitch. La métamorphose est telle que « des amis me demandent ce qu’il est arrivé à mon ‘autre Teckel’ et ont du mal à croire que c’est toujours Miri », confie la Britannique.

Aujourd'hui, Miri marche, joue et saute, notamment sur le canapé pour se poser sur les genoux de sa maman et recevoir des caresses.

Jean Fitch / Facebook