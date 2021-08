Une femme s'effondre soudainement, son chien court frénétiquement sur la plage pour attirer l'attention des secouristes

Photo d'illustration

Un chien a été salué comme un héros après avoir sauvé la vie de sa propriétaire, samedi 31 juillet. Cette dernière s'est effondrée lors d'une promenade, en raison de problèmes de santé. L'animal a alerté les secours à sa manière.

Une femme d'une quarantaine d'années se promenait avec son fidèle compagnon à 4 pattes à Sutton-on-Sea, un village situé dans le Lincolnshire, en Angleterre, lorsque le drame est arrivé. Elle est tombée soudainement et s'est retrouvée dans un état inconscient. Quand le chien a compris qu'un grave danger guettait sa propriétaire, il a essayé d'attirer l'attention des secouristes.

Pour ce faire, il a couru de manière erratique. Arun Gray, chef de l'équipe du RNLI (Royal National Lifeboat Institution) a remarqué les manœuvres frénétiques du canidé sur la plage habituellement calme, rapporte Lincolnshirelive.

© RNLI / Derry Salter

Le chien était très inquiet

Les sauveteurs sont aussitôt entrés en action. Grâce au chien, ils ont rapidement repéré la victime. Alors que les professionnels lui ont administré de l'oxygène, une ambulance contactée au préalable était en chemin.

La quadragénaire a laissé tomber son téléphone lorsqu'elle s'est effondrée, un détail non négligeable. En effet, il contenait une note expliquant son état de santé.

« L'équipe de Sutton-On-Sea a agi calmement et efficacement en veillant à ce qu'elle reçoive des soins médicaux essentiels avant l'arrivée de l'ambulance », a déclaré Arun Gray. « C'est génial que la dame ait décidé d'emmener son chien sur l'une de nos plages surveillées – dès qu'elle a eu des problèmes, nous avons pu l'aider et nous occuper du chien. »

A lire aussi : Une célèbre photographe abandonne sa carrière pour soigner des chiens malades dans la forêt

Arun Gray a récupéré le quadrupède et s'est assis près de lui pour le calmer. Dès que la femme a repris connaissance, son ami à fourrure s'est approché d'elle et ne l'a pas quittée d'une semelle. Les ambulanciers ont ensuite pris le relai et ont permis au chien d'accompagner sa propriétaire jusqu'à l'hôpital.