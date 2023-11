Ce Golden Retriever retrouvant sa vache préférée laissant offre une scène d'émotion intense sur les réseaux sociaux (vidéo)

Le Golden Retriever Boris aime tout le monde, et surtout les vaches de ses voisins. Il les fréquente quotidiennement, alors quand leur propriétaire les a déplacées un jour, le pauvre était démuni. Heureusement, ce n’était que ponctuel. Dès leur retour, le toutou était là pour les accueillir.

Sur le compte TiKTok @lily_boris_darcy, les maîtres de Boris ont filmé ses grandes retrouvailles avec les bovins. En début de vidéo, on voit le chien avachi dans son panier, l’air mélancolique. Voici plusieurs jours que ses amies sont parties et ses journées sont plus fades.

@lily_boris_darcy / TikTok

Une belle amitié inter-espèce

Mais les nuages laissent enfin place au soleil, car ses humains lui annoncent le retour des vaches. Boris reprend instantanément du poil de la bête en apprenant cette nouvelle. Il sort avec un doudou dans la gueule, puis se dirige gaiement vers les ruminantes. Ceux-ci sont effectivement retournés dans l’enclos. Il n’en fallait pas plus pour embellir la journée du quadrupède. Lequel remue la queue à chaque pas.

Toutes ses copines viennent le saluer à son arrivée. Placé sur un tabouret de fortune, Boris est à la bonne hauteur pour profiter de leurs bisous. L’une d’elles, Doris, dont le pelage est similaire à celui de Doris, ne cesse de le cajoler. Découvrez ces belles retrouvailles, partagées par Pethelpful :

A lire aussi : Discriminé à cause de sa race, ce Rottweiler se voit refuser une gamelle d’eau dans un café

« Toutes les vaches méritent un Boris »

Boris fait l’unanimité auprès des bovins. Il leur donne beaucoup d’affection, et ils le lui rendent bien ! Doris, notamment, apprécie particulièrement ses visites. Elle est toujours là pour le câliner dès qu’il s’approche d’elle : « Boris sait que Doris a besoin de plus d'amour » écrivaient ses maîtres.

Cela tombe bien, car le toutou en a à revendre ! Ces instants magiques partagés avec sa meilleure amie font fondre la toile : « Quelle connexion sincère, c’est beau » constatait un utilisateur, « Cela m’émeut. Pourquoi les humains n’agissent pas de la même façon ? » questionnait un autre.